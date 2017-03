Poslední den přestupů NHL: Neuvirth zůstává u Flyers, Iginla vyměněn

SPEKULACE - Hráč, který by dnes rozhodně měl změnit barvy, je devětatřicetiletý Jarome Iginla. O útočníka Colorada, jenž má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, prý stojí Los Angeles.

By no means is it guaranteed to happen, but LA showing some interest in Jarome Iginla, who has full NTC, and interest may be mutual.