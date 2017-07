Přestupy NHL ONLINE: Centr Nashvillu zůstane 8 let a vydělá 64 milionů

PODPIS - Pětiletý kontrakt v NHL podepsal v úterý švédský útočník Mika Zibanejad s New York Rangers. Čtyřiadvacetiletý centr si ročně přijde průměrně na 5,35 milionů dolarů. Někdejší hráč Ottawy má za sebou 337 startů v NHL, ve kterých si připsal 188 kanadských bodů za 78 gólů a 110 asistencí.

🔵🔴⚪️Can't be more excited to be back playing at the MSG and in front of the best fans for the next 5 years! Wanna thank everyone involved! pic.twitter.com/263Zu3s5mu