Nečas má životní balík! Shrábne dvě miliardy korun. S penězi bude výš než Pastrňák
Ohromná novina na hráčském trhu NHL! Křídelník Colorada Martin Nečas se s předstihem dohodl na osmileté smlouvě se stávajícím zaměstnavatelem. Vydělá si v průměru 11,5 milionu dolarů, celková hodnota kontraktu před zdaněním tak činí bezmála dvě miliardy korun. Šestadvacetiletý produktivní útočník hraje aktuálně pod dvouletou překlenovací dohodou, kterou podepsal ještě v Carolině. Sezonu odstartoval 13 body (7+6) v 11 zápasech.
Pro mistra světa z loňského roku nemohl aktuální ročník začít famózněji. Nejenže se pravidelně zapisuje do ofenzivních statistik, ale ve čtvrtek večer zámořští reportéři propálili novinu, že si lídr útočných šiků Avalanche plácl s Coloradem. V klubu z Denveru tak bude hrát zřejmě až do roku 2034.
Předurčuje ho k tomu i klauzule o nevyměnitelnosti, která je do smlouvy zanesena. Její délka je sedmiletá. Po tuto dobu tak nesmí Avalanche bez Nečasova souhlasu podniknout výměnu, která by obsahovala rychlonohého českého šikulu.
Nečas bude jedním z posledních hráčů v lize, kteří ještě dostali možnost podepsat osmiletý pakt. Od 1. července příštího roku se totiž mění podmínky kolektivní smlouvy směrem ke kratším kontraktům, maximem pak bude sedm let při dohodě hráče s dosavadním zaměstnavatelem.
U Avalanche se v předstihu nominovaný účastník únorové olympiády v Itálii ocitl po přestupu z minulé sezony. Velká výměna ho tehdy odvála z Caroliny, kam se stěhoval Mikko Rantanen, aktuálně už forvard Dallasu. Colorado si Fina nemohlo ve svých řadách nechat, jelikož požadoval sumu o průměrné gáži 12 milionů dolarů. Nečas si ovšem uhrál nakonec velmi podobnou odměnu.
Není bez zajímavosti, že s penězi je a po dalších pět let bude výš než nejlepší krajan David Pastrňák z Bostonu. Ten už předloni v březnu usmlouval s Bruins plat 11,25 milionu dolarů.
Na podpisovém bonusu si Nečas přijde na celkově 60,4 milionu dolarů. Někdejší hráč brněnské Komety po změně dresu zaznamenal u Avs v celkových 41 zápasech základní části stejný počet bodů za 18 gólů a 23 asistencí. Stačilo to, aby své šéfy přesvědčil.