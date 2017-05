Přestupy NHL ONLINE: Kam s Ruttou? Zájem prý má Edmonton a Calgary

PODPIS - Dvaadvacetiletý ruský bek Andrej Mironov podle předpokladů opustil Dynamo Moskva a na další dvě sezony se upsal Coloradu Avalanche. Tam si může vydělat 1,850 milionu dolarů.

Big deal for the #Avalanche to get Andrei Mironov over from the KHL. Big Defenceman who will be a big help on D next season. Good move.