Přestupy NHL ONLINE: Přetahovanou o mladého beka vyhrál Dallas

PODPIS - Šestadvacetiletý Drew Shore má za sebou první sezonu v Evropě a v barvách švýcarského Klotenu se mu povedla, 48 bodů v 50ti zápasech základní části mluví za vše. Teď se bývalý forvard Floridy a Calgary ale vrací do zámoří a ve zbytku sezony vypomůže Vancouveru. S kanadským klubem podepsal jednocestný kontrakt do konce ročníku, který má hodnotu celkem 600 tisíc dolarů.

Thanks to all of my teammates, friends, and the staff of @EHC_Kloten_1934 who made my time in Switzerland unforgettable!! 🇨🇭