Klaněl se soupeř, trenér i diváci. Užívám si každý moment, hlásil Jágr

Před Jágrem už je jenom nedostižný Wayne Gretzky, který nasbíral v soutěži 2857 bodů. Z úžasného výkonu českého veterána je paf celý hokejový svět, on sám jej ale bral s rezervou. Rutina, nepřikládal tomu příliš velkou váhu. Však ho znáte.

"Věřte mi, opravdu to teď vůbec neřeším. Jen si užívám každý moment, kdy dostanu šanci si zahrát tuto skvělou ligu a dělám všechno proto, abych v ní mohl pokračovat co nejdéle," rozprávěl po utkání se Sabres Jágr a pokračoval.

"Hokej miluju. Když jsem se nechal slyšet, že chci hrát do padesáti, všichni se mi vysmáli. Ale já udělám všechno proto, abych to dokázal, tvrdě na tom budu pracovat," hlásila první hvězda utkání.

Jak se Jágr, mající do té doby na svém kontě v utkání už dvě asistence, ke svému 1887. bodu v NHL dostal? Nejstarší hráč v soutěži získal v 57. minutě za brankou Robina Lehnera kotouč, předal ho Aleksandru Barkovovi, po jehož přihrávce střílel Nick Bjugstad do prázdné branky. Krásná akce, díky které Panthers vyrovnali na 3:3 a nakonec urvali v nájezdech bonusový bod.

Historický okamžik krásně zvýraznili fanoušci Floridy, kteří Jágra po vyrovnání výkonu Messiera odměnili dlouhým potleskem. "Úžasné. Je to velká přidaná hodnota k mé práci, musím fanoušky pochválit, byli skvělí. Vždycky jsem se snažil hrát hokej pro lidi, dávat góly, prostě je bavit svojí hrou, aby si zápasy užívali. Takže mě moc těší, že je to potěšilo," smekl před ovacemi 14.265 diváků majitel 1662 startů v NHL.

Puk, kterým Jágr zaznamenal 1887. bod v zámořské kariéře, bude mít v šatně Panthers čestné místo. "Myslel jsem si, že (Barkov) bere puk, protože jsem dal první gól sezony," smál se před novináři Jágrův spoluhráč Nick Bjugstad. "Úplně jsem na to zapomněl. Věděl jsem, že je blízko, ale nevěděl jsem, že jen o bod. Tak jsem mu (Barkovovi) naznačoval, ať kotouč nebere. Ale je dobře, že ho vzal, protože byl pro někoho jiného," doplnil americký forvard.

Z Jágra byl na větvi trenér i soupeř

"Buďme šťastní a važme si toho! Vy novináři, spoluhráči, my trenéři, fanoušci, prostě všichni, takový moment se nestává opravdu každý den," byl na svého svěřence pyšný kouč Panthers Tom Rowe.

"Mít možnost sledovat Jágra a Luonga, oba jisté budoucí členy Síně slávy, mít je přímo před očima, je neskutečné a je to velká zábava," pochválil Rowe i svou brankářskou jedničku, která se 447. výhrou v NHL dotáhla v pořadí všech dob na pátého Terryho Sawchuka.

Historická tabulka bodů: 1. Wayne Gretzky - 2857

2. Jaromír Jágr - 1887

2. Mark Messier - 1887

4. Gordie Howe - 1850

5. Ron Francis - 1798

...

Nejbližší aktivní hráč: Joe Thornton - 1361 (25.)

Nejbližší Čech: Patrik Eliáš - 1025 (76.)

K euforické náladě se přidal i autor jednoho gólu Buffala Sam Reinhart. "Právě teď je to frustrující, jako každá porážka. Ale s odstupem času bude velmi výjimečné, že jsem byl součástí tohoto speciálního večera. Budu v šoku, pokud Jágra někdo překoná, bylo opravdu hodně cool to vidět," řekl kanadský útočník.

K nestárnoucímu Jágrovi se před časem vyjádřil i Messier, který tušil, že sám na druhém místě produktivity NHL dlouho nevydrží. „Je velmi těžké se na všechno to trénování dobře připravit a on to dokázal a vyhýbal se přitom všem zraněním. Když vidíte Jágra na ledě, stále si žádá puk a snaží se všude dosáhnout. Samozřejmě je těžké něco předpovídat, ale zatím to nevypadá, že by se chystal zpomalit," řekl Messier, který s Jágrem kdysi sdílel newyorskou šatnu.

Messier byl druhým nejproduktivnějším mužem NHL dlouhých třináct let. Kdy padne na třetí místo? Možná už v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Florida doma hostí Boston.

Jágr zaujal také bývalé kolegy z reprezentace

Výjimečný počin Jaromíra Jágra zaujal jeho bývalé spoluhráče z národního týmu Martina Ručinského a Václava Prospala. Č "Já si myslím, že Jardu už nikdo nepřekoná. S tím, jakým směrem se momentálně NHL vyvíjí, tak hráči asi nebudou mít tak dlouhou životnost, jakou má třeba Jarda. Osamostatní se na druhém místě a zůstane tam navždy," řekl Ručinský a poukázal na trend, že slavná soutěž patří v současné době dravému mládí.

Prospal se s Jágrem v klubu NHL nepotkal, ale prožili spolu Světový pohár v roce 2004, mistrovství světa v témže roce v Praze a o rok později ve Vídni i olympijské hry v roce 2006 v Turíně. "Samozřejmě je to příběh a i toho, kolik mu je let. A také že odešel na tři roky do Ruska. To mě pořád zaráží, protože už to dávno mohlo být," komentoval Prospal Jágrův milník.

"Je to hokejista, který se v České republice už nenarodí. Jarda je svůj. Já jsem měl možnost s ním odehrát spoustu zápasů za reprezentaci, nikdy teda v NHL, ale vždycky si to budu pamatovat," řekl Prospal, který s Jágrem nastupoval i v jednom útoku.

