Vzbudil mámu, pak ji i rozbrečel. Chlapík má v kapse smlouvu s Ottawou

Do NHL směřuje nové české zboží. Devatenáctiletý útočník Filip Chlapík podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Ottawa Senators. Uzavření smlouvy talentovaného reprezentanta, doposud působícího v Charlottetown Islanders (QMJHL), potvrdil hráčův agent Robert Spálenka. „Výše kontraktu odpovídá postavení Filipa v loňském draftu, jsme spokojeni,“ uvedl manažer ke kontraktu mladíka, který v probíhající sezoně byl jeden čas v čele statistik juniorské soutěže, během 26 utkání zaznamenal už 44 (20+24) bodů. V současné době se připravuje s reprezentací do 20 let na světový šampionát.