TOP zajímavosti z NHL: Belfour znovu v dresu Chicaga, Kaše na farmu, Hall bez MS

New Jersey - Columbus 1:4

Blue Jackets mají jako druhý tým v tomto ročníku jistý postup do play off. Tam postoupili potřetí během sedmnáctileté klubové historie, úplně poprvé navíc překročili hranici 100 bodů. Do sestavy se po zranění vrátil Lukáš Sedlák a hned byl výrazně vidět - proměnil trestné střílení. V utkání se to pak povedlo také jeho spoluhráči Brandonu Dubinskymu a Columbus je třetí tým historie, který něco takového dokázal.

#CBJ just the third team in @NHL history to score TWO penalty shot goals in the same game! pic.twitter.com/iiWfYfFMUs — ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) March 20, 2017