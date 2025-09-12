Davis Cup ONLINE: Češi chtějí porazit Američany, ve dvouhrách Lehečka s Menšíkem
Čeští tenisté rozehrávají v Delray Beach utkání druhého kola Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Jako první čelí Jiří Lehečka domácí dvojce Francesi Tiafoeovi, po nich jdou do akce Jakub Menšík a pátý hráč světa Taylor Fritz. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program zahájí čtyřhra, následovat budou v případě potřeby zbývající dvě dvouhry. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.