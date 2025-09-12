Předplatné

Davis Cup ONLINE: Češi chtějí porazit Američany, ve dvouhrách Lehečka s Menšíkem

Český tenista Jiří Lehečka
Český tenista Jiří LehečkaZdroj: Pavel Lebeda/ČTS
Kapitán týmu Tomáš Berdych a Jiří Lehečka na tréninku před zápasem proti USA
Čeští tenisté Jiří Lehečka a Jakub Menšík
Český daviscupový tým nově obléká značka Fourteen
Jakub Menšík se během tréninku v Delray Beach pořádně zapotil
Davis Cup
Čeští tenisté rozehrávají v Delray Beach utkání druhého kola Davisova poháru proti Spojeným státům americkým. Jako první čelí Jiří Lehečka domácí dvojce Francesi Tiafoeovi, po nich jdou do akce Jakub Menšík a pátý hráč světa Taylor Fritz. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

 

Hraje se na tři vítězné zápasy. Sobotní program zahájí čtyřhra, následovat budou v případě potřeby zbývající dvě dvouhry. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.

Davis Cup 2025

LIVE
--Tipsport2.241.65Detail
LIVE
--Tipsport1.343.19Detail
LIVE
--Tipsport1.682.19Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

