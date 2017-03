Dostihy o play off. Islanders urvali derby, důležitou výhru má i Toronto

SOUHRN | Roman Polák obdržel ve středečním utkání NHL za naražení na hrazení trest pět minut plus do konce zápasu. Columbus dlouhou přesilovou hru nevyužil a podlehl Torontu 2:5. Důležitou výhru vybojovali v newyorkském derby Islanders, kteří na ledě Rangers uspěli 3:2 a snížili ztrátu na poslední postupovou příčku do play off na rozdíl dvou bodů.