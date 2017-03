Rauš Oilers, slzy v Detroitu. Po 25 letech nedal play off: Konec dynastie!

Smutná skutečnost, o které se v měsíci březnu šuškalo, je k dnešku oficiální. Hokejisté Detroitu po 25 letech nepostoupí do play off NHL, Rudá křídla definitivně zplihla díky noční porážce od Caroliny 1:4, kterou premiérovým gólem v NHL mírnil Tomáš Nosek. Ve státě Michigan teče řeka slz, naopak o dva tisíce mil dál v Edmontonu fanoušci křepčí blahem. Na stránkách NHL.com se po deseti letech u Oilers objevilo písmenko "x" znamenající, že klub postupuje do bojů o Stanley Cup.

Detroitu zlomila vaz porážka 1:4 od Caroliny v PNC Areně a souhra dalších výsledků. Ve Východní konferenci uspěli v noci Boston (vítězství 4:1 nad Nashvillem) i Toronto, které přetlačilo 3:2 Floridu. Naposledy nehrála "rudá organizace" o Stanley Cup v roce 1989/90.

"Byla to úžasná série. Všichni hráči, kteří se na ní 25 let podíleli, mohou být na sebe maximálně pyšní. Bohužel, je to pryč, musíme na to zapomenout a dívat se dál do budoucnosti," řekl v rozhovoru pro NHL.com očividně smutný kapitán mužstva Henrik Zetterberg.

Se svým týmem odehrál Zetterberg v posledních čtyřech dnech tři utkání, před Carolinou zvládli Red Wings udolat 3:2 Minnesotu a 4:3 právě Hurricanes. "Jsme jen lidé, takže to vyčerpání je nyní obrovské. Musíme v sobě najít síly a odehrát zbývajících šest utkání důstojně," apeloval na tiskové konferenci po zápase brankář Jimmy Howard, který chytil 28 puků.

"Samozřejmě mě to strašně mrzí, vím, že po bitvě je každý generál, ale měl jsem být pro kluky větší oporou," doplnil 32letý americký gólman, který letos odchytal jen 23 zápasů. Ve větší porci mu zabránilo zranění a Petr Mrázek, který byl brán jako brankářská jednička organizace.

O konci jedné éry mluvil s novináři i kouč Red Wings Jeff Blashill. "Je nám jasné, že jsme se dostali do nelehké situace. Naším úkolem, ke kterému musíme přistoupit se 100% odpovědností, je, aby to, že nejsme v play off, byla záležitost pouze jedné sezony. Musíme dál stavět na tom, čím jsme byli dosud úspěšní, na pracovní morálce, důrazu na detail, pak budeme zase konkurenceschopní. Každopádně ale tým musí projít hráčskou obměnou, tohle je konec jedné dynastie," tuší Blashill.

Nosek trenéra gólem a výkonem nadchnul

Smutek z neúčasti Detroitu mezi nejlepším šestnácti týmy v soutěži si zmírnil alespoň český útočník Tomáš Nosek, který se v NHL premiérově trefil. Stalo se tak v jeho jedenáctém startu v lize, centr čtvrté brázdy Red Wings mírnil dorážkou v 54. minutě stav na 1:4.

"Už několikrát jsem byl blízko, ale v koncovce jsem si nepočínal příliš sebevědomě. A člověk musí věřit, to je důležité. To se teď stalo," uvedl Nosek, který se v minulém zápasu nevešel do sestavy, protože se uzdravil Darren Helm. Další příležitost ukázat se mu umožnilo zranění Lukea Glendeninga a na trenéra Blashilla udělal dojem.

"Jeho první a dnešní zápas byly nejlepší, jaké tu odehrál. Vedl si velmi dobře. Je to vysoký, chytrý a zodpovědný hráč, který to umí i s pukem. Je silný na bruslích a to mu dovolí se pohybovat a udržet i v prostoru před brankou. Je šikovný," pochválil Noska kouč Detroitu.

Edmonton vrátil do města play off po deseti letech

Volejte sláva, a pět dní se radujte. Ne, měsíc se radujte, nebo jak dlouho chcete! Parafráze zvolání z české pohádky Lotrando a Zubejda pasuje na Edmonton. Městu, kde boje o Stanley Cup neviděli deset dlouhých let (naposledy hráli Oilers play off v roce 2005/06, kdy ve finále nestačili 3:4 na zápasy na Carolinu) přineslo definitivní jistotu play off noční vítězství 2:1 nad Los Angeles.

"Měl jsem husí kůži, bylo to strašně silné. To totální vzrušení a radost byly v hale úplně hmatatelné," jásal před novináři Connor McDavid, který Kings srazil jednou brankou.

Jednička předposledního draftu se brankou vylepšila na 89 bodů v sezoně (27+62) v 76 zápasech a je neproduktivnějším hokejistou v NHL. Druhý Sidney Crosby ztrácí na McDavida sedm bodů.

"Hráči byli na měkko, fanoušci byli na měkko, do smrti na to nezapomenu. Ještě ale rozhodně nekončíme, tohle je začátek, máme před sebou ještě strašně práce," rozprávěl McDavid v útrobách Rogers Place, kde výhru nad Los Angeles sledovalo 18 347 fanoušků.¨

"Byl to naprosto speciální a neopakovatelný večer, zejména když jsme viděli, jak vášnivý byli naši příznivci,“ řekl centr Ryan Nugent-Hopkins, který byl vybrán Oilers v draftu 2011 jako číslo jedna. „Strašně mnoho z nás tady dlouho nehrálo play off. Měli jsme několik těžkých let, ale teď si to všechno vynahrazujeme, stojí to za to a je to neuvěřitelné.“

Své si k opojnému rauši řekl na tiskovce i kouč Todd McLellan. "Je zatím strašně bolesti a prohraných zápasů, ale věřím, že jsme nastartovali tradici a že do play off budeme postupovat každý rok."

"Trvalo to strašně dlouho, deset je obrovská porce času, takže je to nyní taková hořkosladká symfonie. Proto hraju hokej, abych hrál o Stanley Cup, teď jsem se konečně dočkal," uzavřel útočník Jordan Eberle.