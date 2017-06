Nečekaný hrdina Nashvillu! V kabině má jen židli, do finále nedal gól

Čtyřiadvacetiletý Gaudreau nikdy neprošel draftem NHL a nejlepší hokejovou soutěž světa si poprvé vyzkoušel 22. října. Do 9. ledna pak nasbíral v základní části 9 startů a připsal si jednu nahrávku. To bylo všechno. Predators pak využili jeho služby až zase 20. května ve Finále konference proti Anaheimu, svůj životní příběh ale začal psát až v úplném finále proti Pittsburghu.

Skóroval hned v tom prvním a branku přidal také v zápase číslo 3 a 4. Jeho současná bilance ve finále tedy je 4 střely, 3 góly, 2 vítězné. To ujde, ne? Stal se také teprve druhým hráčem historie NHL (tím prvním byl John Harms v roce 1944), který své první tři trefy kariéry zaznamenal ve finále Stanley Cupu.

Ta pondělní nebyla pak úplně běžná. Gaudreau ve 24. minutě objel bránu Pittsburghu a poslal kotouč za záda Matta Murrayho. Černá guma ale zase bleskově vystřelila ven a hra pokračovala, takže hokejista ze státu Quebec musel na potvrzení trefy čekat ještě 35 vteřin. O to sladší pak byla radost.

VIDEO: Gaudreau takhle zvýšil na 2:1

„Tak trochu jsem viděl, že to bylo v bráně. Pak jsem se vrátil na střídačku a zaslechl jsem někoho říkat, že to byl gól," řekl šťastný Gaudreau pro NHL.com.

Radost z jeho výkonů má také Mike Fisher, kapitán Nashvillu. „Hraje neskutečně a dokáže zabrat vždycky v tu vhodnou chvíli. Rozhodně sem patří a je velkou součástí našeho týmu," dodal muž, který včera oslavil sedmatřicáté narozeniny.

Fisher pravděpodobně narážel také na to, že zatímco na ledě je v posledních zápasech Gaudreau pevnou součástí mužstva, v šatně ještě zelenáč své místo nemá. Všech 25 pozic v kabině je totiž obsazených, a tak má Gaudreau výstroj položenou na skříňce a dres na židli. Komický pohled.

„Klidně bych mohl sedět na podlaze a bral bych to všema deseti," řekl s úsměvem pro TSN.

Poor Freddy Gaudreau. Two goals in the #StanleyCup Final, still can't get a stall in the #Preds dressing room. pic.twitter.com/qWBgMiwD5X