Jágr o pokračování kariéry: Pořád věřím, že vyjde NHL. Všechno se mění

Je to i vaše budoucí cesta? Jednou se takhle věnovat tréninku dětí?

„Uvidíme, nerad bych předbíhal. Nechci skákat rovnou z jedničky na pětku. Zatím zůstanu u hokeje, uvidím, co bude dál. Zatím nechci, abys mi ukončoval kariéru.“ (usměje se)

Dobře, tak když použijeme vaše přirovnání, jedničkou myslíte setrvat v NHL?

„Samozřejmě.“

Dvojka by byla co?

„Hrát v Česku, v tom případě nejspíš za Kladno. Ale zatím, doufám, jsem na tý jedničce.“

Rýsuje se něco reálného?

„Ne, je spousta možností, denně se všechno mění. Takže uvidíme.“

Dá se říct něco konkrétnějšího?

„Ne, pořád se to mění. Jednoho dne si můžu říct, končím, půjdu jiným směrem. Ale zatím věřím, že to vyjde v NHL.“

Váš agent Petr Svoboda vzkázal, že na tom pracuje dnem i nocí. Kontrolujete ho?

„Vůbec nespí, je to chudák.“ (usměje se)

Zpátky do Slaného. Věříte, že takové sportovní centrum může vychovat hodně hráčů?

„Není to jenom o sportu, ale i o jiných věcech. Vždycky jsem říkal, že hokej vás ze všeho nejlépe připraví na život. Naučíš se respektovat soupeře, spolupracovat jeden s druhým. Spolupráce mezi týmy jako Slaný, Kralupy nebo Kladno vždycky existovala. Ne si konkurovat, ale je potřeba si vzájemně pomáhat pro dobro těch dětí. Takže jsem moc vděčný všem, kteří v tomto ohledu pomáhají.“

Jaké jsou ještě další výhody?

„Hlavně to pomůže rodičům, které to jinak stojí hrozně moc peněz. Co si budeme povídat, investovat do někoho do jeho patnácti let obrovské prostředky s tím, že potom ten kluk ve dvaceti skončí, není jednoduchý. Takže i díky těmto projektům se rodinám pomůže, stejně jako tomu, aby u dětí bylo co nejvíce kvalitních trenérů. Těch, kteří kluci budou respektovat. Ale ne díky tomu, že na ně budou křičet, ale že jim něco ukážou. A zase jsme zpátky u těch peněz. Čím více jich bude, tím budou kvalitnější trenéři. Protože nemůžeš nikomu zazlívat, že když dostane lepší nabídku, jde jinam. To funguje kdekoliv. Takže i když je to sebelepší trenér, sebere se, jde pryč, protože chce zabezpečit rodinu. Proto je finanční podpora hrozně důležitá.“

