Šádek tlačí na komisi. Hyský vs. Kozel, Trpišovský netrefil diamant, co Mercado?
Třetí plzeňský protest proti výkonu rozhodčích za pouhých devět odehraných ligových kol: Viktorii se nelíbily čtyři výroky sudích v sobotním šlágru na Letné, kde svěřenci Miroslava Koubka prohráli 1:2 se Spartou. „Sudí Plzeň nijak neřežou. Je to politická hra Adolfa Šádka jak vytvořit tlak na komisi rozhodčích. Její šéf Libor Kovařík to bude mít hodně těžké,“ popisuje fotbalové zákulisí redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby.
- Co „klokaní povstání“, 534 dlouhých míčů Slavie v sezoně a nadějné mládí ostravského Baníku?
- Kdo nakonec proklouzne do TOP 6 a jak využije Jindřich Trpišovský báječný talent Muhammeda Chama?
- Je žhavější trenérské zboží Martin Hyský, nebo Luboš Kozel?
Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu