Šádek tlačí na komisi. Hyský vs. Kozel, Trpišovský netrefil diamant, co Mercado?

Video placeholder
Šádek tlačí na komisi, Hyský vs. Kozel, Trpišovský netrefil diamant. Co Mercado a Cham?
Fanoušci Baníku na výjezdu v Mladé Boleslavi
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Vasil Kušej se postaral o vyrovnání na hřišti Liberce
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Jakub Pira se při remíze v Mladé Boleslavi uvedl gólem
Matěj Vydra poslal Plzeň na Letné do vedení
Fyzioterapeut Slovanu viděl po odstrčení Zafeirise červenou kartu
Třetí plzeňský protest proti výkonu rozhodčích za pouhých devět odehraných ligových kol: Viktorii se nelíbily čtyři výroky sudích v sobotním šlágru na Letné, kde svěřenci Miroslava Koubka prohráli 1:2 se Spartou. „Sudí Plzeň nijak neřežou. Je to politická hra Adolfa Šádka jak vytvořit tlak na komisi rozhodčích. Její šéf Libor Kovařík to bude mít hodně těžké,“ popisuje fotbalové zákulisí redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby.

  • Co „klokaní povstání“, 534 dlouhých míčů Slavie v sezoně a nadějné mládí ostravského Baníku?
  • Kdo nakonec proklouzne do TOP 6 a jak využije Jindřich Trpišovský báječný talent Muhammeda Chama?
  • Je žhavější trenérské zboží Martin Hyský, nebo Luboš Kozel?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

