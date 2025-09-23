Předplatné

MS ve volejbale ONLINE: Česko - Tunisko. Národní tým bojuje o postup do čtvrtfinále

Čeští volejbalisté zahájili mistrovství světa na Filipínách vítězstvím 3:0 nad Srbskem
Čeští volejbalisté zahájili mistrovství světa na Filipínách vítězstvím 3:0 nad Srbskem
ČTK, iSport.cz
Volejbal
Čeští volejbalisté budou v úterý na mistrovství světa v osmifinále s Tuniskem bojovat o historický úspěch. Pokud uspějí, poprvé v samostatné historii se dostanou mezi nejlepších osm celků světa. Od rozdělení federace je zatím maximem týmu 10. místo z roku 2010, kdy se čeští muži do aktuálního šampionátu na Filipínách zúčastnili MS naposledy. Otazník se před osmifinálovým zápasem vznáší nad startem smečaře Lukáše Vašiny, který postupový zápas ve skupině proti Číně nedohrál kvůli bolesti zad. Osmifinále mezi Českem a Tuniskem začne v Manile v úterý v 9:30 SELČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

--

