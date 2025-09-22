Outsideři vs. Slavia a Sparta. 1326 obyvatel a 1700 lístků v Brozanech, přesun z Varů
Těžké boje proti soupeřům podobné úrovně v prvních kolech zvládli, a tak mohli napjatě sledovat los MOL Cupu, kam se už zařadily i týmy působící v evropských pohárech. A přišlo nadšení. Na hřiště třetiligových Brozan a Karlových Varů ze čtvrté ligy přijedou dvě nejzvučnější české značky, tedy Slavia, respektive Sparta. Jak se na náročné a hodně ostře sledované svátky fotbalu chystají celky z nižších soutěží?
Už v úterý se do bojů v českém poháru zapojí úřadující mistr Chance Ligy. Slavii čeká výjezd na sever Čech, kde ji vyzvou Brozany, které po sedmi kolech okupují se čtyřmi body 14. místo skupiny B v ČFL. „Je to svátek. Slavia u nás byla naposled před víc než třiceti lety,“ vyhlíží velký den Milan Richtr, člen výkonného výboru Sokola Brozany, který má na starosti i komunikaci s médii.
Návštěva účastníka Ligy mistrů s sebou pochopitelně nese i velkou logistickou zátěž, protože fotbalový areál na kraji městečka s 1326 obyvateli se musí připravit na příliv zhruba dvojnásobného množství fanoušků, než jaká je populace obce.
V pondělí odpoledne evidoval klub 1700 zakoupených vstupenek. Na utkání se do areálu přitom dohromady vměstnají až tři tisíce diváků. „Přes víkend jsme postavili mobilní montované tribuny pro zhruba 1500 lidí. Tisícovka z toho je přitom sektor hostů,“ upřesňuje Richtr.
S návalem fanoušků už mají v Brozanech zkušenosti z minulých let, kdy zde nastoupily Teplice či Bohemians. Tehdy se kolem hřiště sešlo kolem patnácti stovek fotbalových nadšenců. Tentokrát by se mohlo jednat až o dvojnásobný počet. „V takovém měřítku je to pro nás poprvé, ale jsme připraveni,“ pokračuje tamní funkcionář.
Připomíná přitom, že lístky do sektoru hostů jsou v online prodeji už delší dobu. Další vstupenky jsou k dostání pouze fyzicky na stadionu nebo v předprodeji v nedaleké restauraci Na Růžku.
Podobný příběh se pak o den později odehraje na západě Čech, kde ve středu Sparta vyzve Slavii Karlovy Vary. Organizace tohoto šlágru je však ještě o něco komplikovanější, protože domácí mužstvo nesmí nastoupit na svém stadionu.
Karlovy Vary běžně nastupují v Drahovicích na hřišti s umělou trávou, jenže Sparta nesouhlasila s odehráním pohárového klání na tomto povrchu. Původní azyl na stadionu AC Start potom nevyšel kvůli rekonstrukci ochozů, a tak se nakonec bude hrát ve 20 kilometrů vzdáleném Sokolově, kde se očekává velká návštěva především z řad Pražanů.
„V celém kraji je hodně sparťanů, takže očekáváme velký zájem právě fanoušků soupeře,“ říká obchodní a marketingový ředitel Karlových Varů Jakub Kopřiva. „Už jsme prodali téměř čtyři tisíce lístků a víme i o dalších lidech, kteří mají rezervované vstupenky na místě, takže počítáme s tím, že se kapacita naplní,“ vyhlíží fotbalový svátek.
Na stadion v Sokolově se oficiálně vejde až pět tisíc diváků a na šlágr divizního celku proti nejúspěšnějšímu českému klubu tak dost možná bude vyprodáno.
Právě na tomto stánku tamní Baník ještě v roce 2020 kopal druhou ligu a na početnou návštěvu by měl být připravený, přesto se karlovarští rozhodli běžné zázemí vylepšit. „Posílili jsme mobilní toalety a stánky s občerstvením máme spíš naddimenzované, takže by mělo být všeho dost,“ nebojí se vysoké návštěvy Kopřiva.
S novým domovem se hráči karlovarské Slavie seznamovali poprvé v pondělí, druhý trénink je na tomto místě čeká v úterý. Všichni doufají, že se zde dokážou rychle adaptovat a pokusí se o senzační skalp favorita. „Všichni se těšíme úplně maximálně. Přáli jsme si co nejzvučnějšího ligového soupeře, což Sparta splňuje,“ doplňuje Kopřiva.
Pražská „S“ v MOL Cupu:
- Úterý, 16.00: Brozany–Slavia (Oneplay)
- Středa, 16.00: Slavia K. Vary–Sparta (Oneplay)