Weber málem sekl s trénováním: Už jsem byl skoro na druhé straně. Druhá liga? Ať se zúží
Druhá výhra v řadě přinesla rovněž druhé venkovní vítězství sezony. A fotbalový Prostějov je rázem v klidnějších vodách. Zároveň zkazil ambicióznímu Ústí nad Labem show s představením jeho nových dresů. Trikoty doručila helikoptéra za asistence mistra světa v boxu Lukáše Konečného. „Na druhou ligu nestandardní,“ divil se hostující trenér Jozef Weber.
Ústí srazil šílený kiks toho nejzkušenějšího v kádru Tomáše Vondráška. Nejdřív nepřesně hodil aut a hororovou chvilku ze 17. minuty korunoval ještě z útočné poloviny hřiště nepovedenou malou domů. Přihrávku mířící na Grigara vystihl exolomoucký Jakub Matoušek a svůj nájezd bezpečně proměnil. „Po chybě a dobrém presu jsme dali gól, tím jsme se uklidnili. V závěru jsme měli ještě tři brejky, domácí závary. Pro lidi zajímavé, pro trenéry méně. Byla to divočina,“ zamýšlel se Weber.
A divočina se odehrávala také před výkopem, že? Ústečtí prezentovali nové dresy, na trávník přiletěla helikoptéra…
„Hráče jsem raději zavřel v kabině, aby to neviděli. Přiznám se, že na druhou ligu to bylo nestandardní. Dnes jsou ale všude sociální sítě… Věděli jsme, že se něco chystá, na což jsme se dost připravovali. A ještě, jak jsme se dívali na ústecké zápasy a kvalitu v podobě například Vondráška, Fantiše a toho, jak umí soupeře v začátcích zápasů zmáčknout, říkal jsem si, abychom to kvůli nějakému vrtulníku a dresům neprospali a nejeli potom zase čtyři hodiny domů bez bodů.“
Vyhráli jste podruhé venku, uspěli jste předtím na Zbrojovce. Jste postrachem favoritů?
„V Brně jsme podali nadprůměrný výkon, tam se nám to povedlo. V Ústí to bylo trochu jiné. Přestože má kvalitní tým, má spíš blíže k nám. Mluvil jsem s jeho trenérem a chtějí se pohybovat uprostřed tabulky. Naopak Zbrojovka byla proti nám jasný favorit.“
Bilanci vám kazí vypadnutí s třetiligovým Třincem v poháru. Už tento propadák přebolel?
„To mě stále dost mrzí. Letos se změnil formát a druholigové týmy mají