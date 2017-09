Dohoda za dveřmi? V Bostonu věří, že Pastrňáka podepíší před kempem

Hokejový útočník David Pastrňák by se mohl již brzy dočkat v Bostonu nového kontraktu. Vedení Bruins dál jedná o smlouvě s agentem jednadvacetiletého chráněného volného hráče s vírou, že získá podpis českého kanonýra ještě před tréninkovým kempem, který začne 14. září.

"Ze základního stanoviska, že chceme najít dohodu, která bude oboustranně fungovat, jsme se za celou dobu ani trochu neodchýlili. Ani my, ani hráč. A nemyslím, že by pro kohokoli z nás bylo přínosné, pokud by byl ještě na startu kempu bez smlouvy," uvedl generální manažer Don Sweeney.

Pastrňák, kterého si Boston vybral jako 25. hráče v pořadí draftu 2014, zaznamenal v minulém ročníku v 75 zápasech základní části NHL 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí. Po sezoně mu skončil nováčkovský kontrakt, který mu během tří let vynesl nejvyšší možnou sumu 925 tisíc dolarů ročně. Ve svém věku ještě nemohl jako variantu hry o smlouvu volit arbitráž.

V zámořských médiích se objevily různé informace ohledně možné délky smlouvy a výše příjmu. Je zřejmé, že druhý nejproduktivnější hráč a zároveň druhý nejlepší střelec Bruins minulého ročníku si finančně výrazně polepší. Pastrňákův agent J.P. Barry navrhl podle deníku Boston Herald osmiletou smlouvu. Klub údajně nabídl šest milionů dolarů ročně s tím, aby si Pastrňák vybral, zda podepíše na šest, či sedm let.

"Nic se nezměnilo. S J.P. Barrym pořád jednáme. A pokračovat budeme i nadále, dokud se v nějakém bodě nesetkáme, abychom vše uzavřeli. Není na to ale žádný konkrétní časový plán," uvedl Sweeney.