Jardo, do toho! Jágrovu návratu fandili Plzeňáci i šéf Travelling Jagrs

Jágr si zápas proti New Jersey Devils nezahraje • profimedia.cz

Jaromír Jágr dělá vše, aby se co nejdříve vrátil do sestavy Flames • profimedia.cz

Jaromír Jágr by se měl po doléčení zranění vrátit do sestavy Calgary Flames • Zdeněk Janda (Sport)

Jaromír Jágr se konečně vrátil do sestavy Flames • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

U návratu Jaromíra Jágra po zranění do zápasu byli i dva fanoušci z Plzně • Zdeněk Janda (Sport)

PŘÍMO Z CALGARY | Pocházejí z Plzně, v Kanadě jsou na pracovním pobytu, který jim teď končí. V úterý nechyběli u toho, když Jaromír Jágr naskočil zpátky do sestavy proti Vancouveru. „A podívej, jak hraje. To jsou akce, co?!“ tvrdí Jakub Harant, jenž se v domácím stánku Flames producíruje v Jágrově dresu i s typickou parukou. V hledišti nechyběl ani Trevor Freeman, neoficiální kapitán populární skupiny The Travelling Jagrs. Tentokrát ale sám…