Siniaková jde dál: Bojím se vás! Mix na US Open? Mlží do poslední chvíle

Samé dobré zprávy pro tenistku Kateřinu Siniakovou. Na Prague Open zvládla náročné první kolo proti nasazené sedmičce Eleně-Gabriele Ruseové z Rumunska 7:5, 6:2. A navíc má naději, že se jako deblová světová jednička přece jenom protlačí do turnaje smíšených čtyřher na US Open.

Čerstvá vítězka mixu z Wimbledonu se ukázala doma. Nejdřív jí aplaudoval zaplněný centrkurt ve Stromovce, v zákulisí ji obklopili čeští novináři. Tři mikrofony měla Kateřina Siniaková přímo před obličejem. „Já se vás bojím!“ smála se.

Co říkáte na to, že jste spolu s mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru v širším seznamu párů pro US Open, kam jste původně kvůli novému formátu neměla přístup?

„Zatím nevím. Ale ano, zažádala jsem nakonec o volnou kartu se světovou jedničkou z mužské strany. Vůbec nevím, jak se k tomu vyjádří. Myslím si, že trošku čekají a mlží do poslední chvíle. Bude pro mě trošku překvapení, zda ano, nebo ne.“

Jak se vám líbilo přivítání ve Stromovce?

„Super. Já jsem se hrozně moc těšila. Samozřejmě jsem před domácím publikem byla i nervózní. Jsem hrozně moc ráda, že lidi přišli. Atmosféra byla skvělá. Hrozně moc jim děkuju, že takhle fandili. Doufám, že přijdou znovu. Jsem ráda, jak to dopadlo, že si můžu zahrát další zápas.“

Co říkáte na vítězný vstup do turnaje proti kousavé Rumunce Ruseové, k tomu v silném větru?

„Byl určitě náročný. Povětrnostní podmínky byly trošku znát. Trápily jsme se obě s nadhozem. Myslím, že mi to pomohlo víc. Znám i lepší zápasy, ale bohužel tak to je. Není to vždycky posvícení. Jsem ráda, že to byla výhra, že jsem v dalším kole.“

Nejste překvapená, jak se zatím daří českým hráčkám, kterých může být v osmifinále celá polovina?

„Za mě skvělé. Je to super, čím víc Češek tam je, tím líp. To je nádhera. Je super vidět, že se derou i mladé holky. Je nás tam opravdu spoustu.“

Vás čeká derby proti Dominice Šalkové, jak se těšíte?

„Zápas jako zápas. Je to náročné, je škoda, že je to před domácím publikem. Budu se snažit předvést co nejlepší výkon a lepší z nás vyhraje.“