Hříšní Češi! Plekanec se poprvé rval, kat Gudas sekl soupeře do krku

O českých hokejistech se po nočních zápasech NHL mluvilo, operovali v centru dění. Gólově se prosadili hned tři (Faksa, Sobotka, Voráček), Tomáš Plekanec a Radko Gudas zvolili jiný způsob zapsání se do statistik. Zadák Philadelphie se v duelu proti Winnipegu (2:3 v nájezdech) po deseti minutách poroučel do kabiny po nešťastném seknutí do krku Mathieu Perreaulta, forvard Montrealu si zase při přestřelce s Arizonou (4:5) poprvé ve své kariéře zkusil, jaké je se v NHL pobít.

Flyers vstoupili do utkání s Winnipegem skvostně, Jakub Voráček ve 3. minutě popáté v ročníku skóroval, o tři minuty později přidal svou osmnáctou sezonní asistenci, když se podílel na gólu Seana Couturiera. Pak to ale s Philadelphií začalo jít v Bell MTS Place z kopce.

Zápas dohrávali od desáté minuty bez Radka Gudase, který byl vyloučen za sekání na pět minut a do konce utkání. Český obránce sváděl souboj s Mathieu Perreaultem, který upadl na led. S rovnováhou bojoval i Gudas, který při tom nechtěně, ale zároveň pořádně silně, udeřil soupeře do oblasti těsně pod krkem.

"Na trestné lavici se mi omlouval. Ale když jsem viděl opakovaný záznam, zdálo se mi, že v tom byl úmysl. On je známý tím, že takové zákroky mívá. Jsem si jistý, že to ještě liga prošetří. Podle mě to ale nebyla náhoda," uvedl Perreault.

Domácí pak i zásluhou gólu osekaného Perreaulta v dalším průběhu vyrovnali a rozstřel, kde byl úspěšným exekutorem i Voráček, rozhodl Bryan Little. „Bolí to, a to hodně. Myslím, že v prodloužení jsme byli mnohem lepší a měli i více šancí,“ mrzelo v rozhovoru pro NHL.com Voráčka, který se díky dvěma bodům posunul na deváté místo produktivity NHL.

Plekanec shodil rukavice!

V Kanadě ještě zůstaneme, jen se přesuneme do 2 300 kilometrů vzdáleného Montrealu. Po akcích Tomáše Plekance se Canadiens ujali v Bell Center v prostřední třetině vedení 3:2 a 4:3. V prvním případě kladenský odchovanec zavezl puk z obranného do útočného pásma a nabil Joe Morrowovi, který se trefil z levého kruhu. Při druhé gólové akci vyhrál vhazování přímo na skórujícího Shea Webera.

Po vypršení druhé třetiny se ale na ledové ploše strhla mela, ve které si Plekance při dělení dvojic bral stranou Brad Richardson. Český útočník se po soupeři ohnal, ten mu to vrátil pěstí, a následně oba shodili rukavice.

Plekanec v jedné chvíli povalil Richardsona na led, ale soupeř, který se pere jednou dvakrát za sezonu, se stihl zvednout a v celé bitce rozdával rány jen on. Plekanec svou první bitku v NHL zaznamenal ve svém 941. zámořském zápase. Arizona nakonec v poslední části dvěma góly v přesilových hrách zápas otočila a poprvé v této sezoně zvítězila v základní hrací době.

„Naprosto jsme nerespektovali náš hrací plán, nebruslili jsme, nechali se zbytečně vylučovat. Mysleli jsme si, že to bude snadné, že se snad porazí sami. A to jsme o tom dva dny mluvili, že je nesmíme podcenit, je to pro nás ponižující porážka, nepřijatelná a trapná,“ vztekal se na tiskové konferenci kouč Canadiens Claude Julien.