Staré dobré časy? Witkowski má za návrat do obří bitky 10 zápasů stop

Hokejový útočník Luke Witkowski z Detroitu dostal v NHL automatický zákaz startu na deset zápasů. Byl potrestán za to, že se při odchodu do kabin ve středečním duelu s Calgary po vyloučení do konce utkání vrátil na led a znovu se zapojil do potyčky. Sedmadvacetiletý Američan v duelu, který jeho tým vyhrál 8:2, inkasoval celkem 37 trestných minut.

Witkowski byl v 55. minutě potrestán za vyvolání bitky s Brettem Kulakem. Usedl na trestnou lavici a sudí jej po poradě poslali do šatny s trestem do konce utkání. Při vstupu do dvířek mezi střídačkami jej klepl hokejkou přes brusli útočník hostů Matthew Tkachuk a Witkowski skočil zpět na led, aby si to s ním vyřídil. Potom ještě reagoval na počínající hromadnou bitku poté, co jej čárový sudí Scott Driscoll vyvedl ze hřiště.

Do následné potyčky a drobných strkanic se zapojili všichni hráči na ledě včetně brankářů - domácího Jimmyho Howarda i Jona Gilliese z Calgary. Rozhodčí Kelly Sutherland s Kevinem Pollockem za šarvátky udělili 14 trestů a celkem v utkání rozdali 141 trestných minut.

Brawl between Flames and Red Wings pic.twitter.com/pdtoCuXRYa — Brady Trettenero (@BradyTrett) November 16, 2017

"Co k tomu dodat, nazval bych to OTH. Čili Old Time Hockey (hokej starých časů pozn.red.)," řekl výstižně bezprostředně po vítězství 8:2 Witkowski. Teď si ale dost dlouhý čas hokej nezahraje...

Witkowski v této sezoně sehrál osm utkání, v kterých nebodoval. Do středečního zápasu měl v ročníku na kontě jen dvě trestné minuty. Celkem odehrál bývalý hráč Tampy Bay v NHL 62 utkání, nasbíral čtyři body za čtyři asistence a připsal si 97 trestných minut. Do sestavy Detroitu se může vrátit až 11. prosince doma proti Floridě.