Rittich hvězdou zápasu, otřesený Mrázek byl střídán. Čtyři Češi dali gól

SOUHRN | Gólman David Rittich chytal v NHL poprvé od úvodní minuty. Kryl 24 střel, dovedl Calgary v Coloradu k výhře 3:2 a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Do sobotního programu soutěže zasáhl i Marek Langhamer, který se v polovině utkání dostal do branky Arizony v utkání s Vegas za stavu 0:3 a z deseti pokusů neinkasoval. Naopak další český gólman Petr Mrázek byl vystřídán. Branky v nočních zápasech NHL vstřelili Tomáš Hertl, Jakub Vrána, Dmitrij Jaškin a Tomáš Nosek.

Rittich odchytal minulou sezonu jednu třetinu proti San Jose a další šanci dostal v Coloradu, kde hájil nejtěsnější náskok 1:0 až do 35. minuty. Calgary si ale vzalo vedení zpět v závěru druhé třetiny, kdy během 22 sekund odskočilo na 3:1. U třetí branky asistoval Michael Frolík. Rittich poté odolával až do 57. minuty, kdy ho překonal od modré čáry Nikita Zadorov. Další puk ale český gólman už za svá záda nepustil a mohl se radovat ze své první výhry.

Langhamrovi pomohl do branky i Tomáš Nosek. Český útočník otevřel ve 28. minutě skóre, když zavezl puk z vlastního do útočného pásma a z pravého kruhu se trefil přesně ke vzdálenější tyči. Za dalších 102 sekund už Vegas vedlo o tři góly a Arizona vyměnila brankáře. S Langhamrem, který měl před utkáním na kontě 15 odchytaných minut v NHL, Coyotes snížili ve třetí části na rozdíl branky, ale Vegas při powerplay zpečetilo výhru 4:2.

Další český brankář Petr Mrázek byl za stavu 1:3 střídán z branky Detroitu, který podlehl New Jersey 3:4 v prodloužení. Detroit vedl už po 34 sekundách hry, ale New Jersey v dalším průběhu utkání otočilo skóre třemi góly. Ještě v první třetině překonal Mrázka tečí Brian Boyle a poté Taylor Hall, který se trefil z mezikruží mezi betony českého gólmana. Ostravský rodák opustil branku ve 47. minutě, kdy ho zblízka překonal Nico Hischier. Red Wings do dvou minut vyrovnali, ale v čase 63:32 zajistil hostům výhru Brian Gibbons.

Mrázka nestáhl trenér z výkonnostních důvodů, ale kvůli bezpečnostnímu nařízení NHL. Vypadal totiž v úvodu třetí třetiny otřesený po srážce s Adamem Henriquem, po níž zůstal chvíli nehybně ležet. V těchto případech musí hráč na ošetření, aby se vyloučilo podezření z otřesu mozku.

"Znám to pravidlo, ale necítil jsem v hlavě žádnou bolest. Jen jsem na chvíli ztratil dech," popsal Mrázek, který pak chytal do třetího gólu 2 minuty a 16 sekund. "Jakmile skórovali, viděl jsem, že trenér i hráči na mě ze střídačky křičí, že musím odstoupit. Říkali mi, že jim volal někdo z ligy. Bylo to frustrující. Chytalo se mi čím dál líp, a pak se stalo tohle. Ale s tím nic nenadělám," dodal.

Vrána má sedmý zásah v sezoně, Ovečkin další hattrick

Mezi střelce se zapsalo pět českých hráčů. Ondřej Palát tečí jen mírnil porážku Tampy Bay 2:5 v Pittsburghu. Lightning v čele soutěže vystřídalo St. Louis, které zvítězilo nad Minnesotou 6:3. První dvě branky Blues měly českou stopu: přihrávku Vladimíra Sobotky usměrnil před brankou clonící Paul Stastny a Dmitrij Jaškin zvýšil ve 12. minutě na 2:0.

Tomáš Hertl přispěl gólem a přihrávkou k výhře San Jose 4:0 nad Winnipegem. Nejdříve v oslabení pomohl vybojovat puk pro Logana Couturea, který z brejku přidal třetí gól. Poté Hertl uzavřel skóre při power play střelou do prázdné branky a připsal si pátý zásah v sezoně.

Jakub Vrána se sedmou trefou v sezoně podílel na výhře Washingtonu 4:2 v Torontu. V polovině utkání přebruslil Nikitu Zajceva a z úniku zvýšil náskok Capitals na 3:0. V obraně domácích nastoupil Roman Polák, který se předchozích deset utkání nevešel do základní sestavy.

Hlavní postavou byl Alexandr Ovečkin a zaznamenal už dvacátý hattrick v soutěži. Ruský kanonýr se prvním gólem v zápase a celkově 574. v NHL dostal v historické tabulce střelců před Mikea Bossyho na 21. místo. A třetí trefa večera ho posunula do čela střelců tohoto ročníku. Ovečkin vede s 18 zásahy před krajanem Nikitou Kučerovem.

NHL:

Toronto - Washington 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 42. J. Gardiner, 47. Zajcev - 13., 20. a 60. Ovečkin, 32. Vrána. Střely na branku: 29:21. Diváci: 19.404. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Oshie (oba Washington), 3. Zajcev (Toronto).

Montreal - Buffalo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 13. Petry, 34. Galchenyuk, 49. P. Byron. Střely na branku: 26:36. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Drouin, 3. Galchenyuk (všichni Montreal).

Ottawa - NY Islanders 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Duchene - 29. A. Lee, 55. Eberle. Střely na branku: 32:24. Diváci: 17.276. Hvězdy zápasu: 1. A. Lee (NY Islanders), 2. Duchene (Ottawa), 3. Eberle (NY Islanders).

Detroit - New Jersey 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 1. a 49. Booth, 47. Mantha - 10. B. Boyle, 14. T. Hall, 47. Hischier, 63. Gibbons. Střely na branku: 34:32. Petr Mrázek (Detroit) odchytal 46:12 minuty, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Gibbons (New Jersey), 2. Booth, 3. Mantha (oba Detroit).

Florida - Chicago 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky: 22. McCann - 10. Hayden, 15. Saad, 28. P. Kane, 38. J. Toews. Střely na branku: 38:39. Diváci: 14.302. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews, 2. Crawford, 3. Saad (všichni Chicago).

Pittsburgh - Tampa Bay 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky: 19. a 23. Kessel, 20. a 45. Crosby, 14. Rust - 27. Palát, 54. Conacher. Střely na branku: 34:35. Diváci: 18.659. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Crosby, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

St. Louis - Minnesota 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Branky: 17. a 52. Schwartz, 7. P. Stastny (Sobotka), 12. Jaškin, 43. Brodziak, 55. Blais - 36. Coyle, 44. Z. Mitchell, 49. E. Staal. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.610. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Blais, 3. Parayko (všichni St. Louis).

Arizona - Vegas 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Branky: 41. Ekman-Larsson, 51. Perlini - 28. Nosek, 28. W. Karlsson, 30. Haula, 60. Marchessault. Střely na branku: 26:28. Marek Langhamer (Arizona) odchytal 28:53 minuty, z deseti střel neinkasoval. Diváci: 13.226. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Vegas), 2. Perlini (Arizona), 3. M. Subban (Vegas).

Colorado - Calgary 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky: 35. Rantanen, 58. Zadorov - 18. Hamilton, 40. Ferland, 40. Backlund (Frolík). Střely na branku: 26:28. David Rittich (Calgary) odchytal celé utkání, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,31 procenta. Diváci: 15.738. Hvězdy utkání: 1. Backlund, 2. Rittich (oba Calgary), 3. Barberio (Colorado).

San Jose - Winnipeg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 20. a 34. Couture (na druhou Hertl), 12. Heed, 57. Hertl. Střely na branku: 34:38. Diváci: 17.189. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Couture, 3. Vlasic (všichni San Jose).

Los Angeles - Anaheim 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 59. D. Brown, rozhodující sam. nájezd Lewis - 11. N. Ritchie. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Los Angeles), 2. R. Miller (Anaheim), 3. Lewis (Los Angeles).