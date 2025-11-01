Předplatné

Skopal ven, křičelo se na Slovácku. Je mi to líto, řekl Kováč o Kameníkovi. Řešením Rada?

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Liberec 0:3. Domácí nedali gól už čtyři utkání v řadě a zůstávají poslední • Zdroj: iSport.cz
Ermin Mahmič slaví gól proti Slovácku
Trenér Liberce Radoslav Kováč
Trenér Jan Kameník ze Slovácka
Fotbalisté Liberce se radují z gólu
Zleva Michal Trávník ze Slovácka a Raimonds Krollis z Liberce
Zleva Afolabi Soliu z Liberce se snaží překonat brankáře Jiřího Borka ze Slovácka
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nejhorší výkon pod Janem Kameníkem. Slovácko bylo proti Liberci šílené, porážka 0:3 je ještě milosrdná. Tým z Uherského Hradiště zůstal trčet na posledním místě Chance ligy a jednoznačně se nabízí otázka, zda i tuhle bídu trenér „přežije“. „Ve fotbale je to rychlé. Dokážu se vžít do trenéra a celého Slovácka, které prožívá těžké období. Je mi to líto, ale my jsme chtěli vyhrát,“ prohlásil kouč vítězů Radoslav Kováč.  „Nevyšlo nám to,“ povzdechl si Kameník, jehož pozice se bude řešit. 

Soubor, který donedávna proháněl Spartu, Slavii či Plzeň a úspěšně se rval o body v Evropské lize, je na dně. Proti Slovanu to vypadalo, že téměř v rozkladu. Fanoušci z kotle v závěru křičeli: Skopal ven! Naráželi na osobu spolumajitele Vlastimila Skopala ze společnosti Solar Global, vlastníka 50 procent akcií.

Vyčítají mu hlavně to, že do organizace více neinvestuje, nepracuje na progresu. Kameníkův odchod zatím věrní příznivci nežádali. Vidí, že primární problém není v obsazení lavičky. 

Nicméně i tohle řešení musí být na stole. Výsledková agónie už je příliš dlouhá a zlepšení se nedostavuje. „Organizace hry nebyla dobrá, celé nám to spadlo,“ povzdechl si třiačtyřicetiletý trenér po blamáži s Libercem. Dosud vnímal od nadřízených podporu a důvěru. „Vedení se nás spíš snažilo povzbudit, abychom měli klid na práci,“ popsal.

„Ale situace se ve fotbale rychle mění. Co platilo včera, nemusí platit dnes. Bodový zisk je velmi slabý a zarážející je naše neschopnost být efektivní,“ doplnil Kameník. 

Bylo by pikantní, kdyby se liberecký kouč Kováč nepřímo postaral o třetí padlou trenérskou hlavu ve Slovácku. Už má na „svědomí“ Kameníkovy dva předchůdce – Romana Westa a Ondřeje Smetanu. Oba byli odvoláni z funkce poté, co si přivezli od Nisy výprask 0:4. „Vím to, ale co na to říct,“ pokrčil rameny Kováč, který s kolegy soucítí. 

On sám se naopak po porážce v derby s Jabloncem pro tuto chvíli zachránil. „Žádné ultimátum jsem neměl, vedení mi nic neřeklo,“ upozornil. Jeho svěřenci se postavili k dílu poctivě. Byli ve všech směrech lepší než protivník. Vyplatilo se pět změn v základní sestavě a sázka na rychlostní typy.

„Tolik šancí nepamatuju. Bylo to naším pohybem nahoře,“ mínil záložník Vojtěch Stránský, autor přihrávky na první branku. „Chtěli jsme zareagovat na derby, což se nám povedlo. Ukázali jsme fanouškům, že furt chceme bojovat. Do top šestky máme pořád blízko,“ dodal. Hodně pomohl hroťák Raimonds Krollis, jenž zapsal bilanci 1+1.  

Bude se volat Radovi? 

Sobotní představení bylo od domácích děsné, neligové. Pořádně neohrozili bránu, jejich poslední střely lítaly až komicky daleko od branky. A defenziva? Děravá až běda. Slovan mohl už v první pětiminutovce dát dva góly. Pokud se Kameníkova mužstva vždy pyšnila pevnou obranou a disciplinovanou hrou, tentokrát to byl i směrem dozadu neorganizovaný chaos. 

Bylo vidět, jak si hráči postupně přestávají věřit. Když dostali první gól po Krollisově sólu, jejich psychika šla dolů. Po druhé trefě Ermina Mahmiče, jenž suverénně uklidil Krollisovu zpětnou přihrávku, už bylo po nich úplně. Třetí Letenayova rána zblízka po akci Petra Hodouše? Zmar dovršen.

„Bylo strašně moc důležité, že jsme dali první gól. Pak máte velkou šanci na úspěch,“ mínil Kováč. „Náš výkon měl parametry. Hráli jsme dynamicky, ve vysoké intenzitě. To je přesně to, co chceme hrát. Týden po prohraném derby byl pro nás těžký. Tým zareagoval skvěle. Cítil jsem, že odhodlání je velké,“ chválil.  

Když se na východě Moravy hledal kouč po minulé sezoně, souběžně byli osloveni Kameník a Petr Rada. Nakonec dostal přednost první jmenovaný. Vytočí opět někdo z klubu číslo trenérského doyena, jenž po konci v pražské Dukle čeká na vhodnou nabídku? „Kalich hořkosti jsme vypili úplně do dna. Tento výkon nebyl akceptovatelný. Byl špatný, včetně výsledku. Je potřeba se fanouškům omluvit,“ vzkázal Kameník, jehož celek v týdnu vypadl i v domácím poháru s Karvinou (0:1).

Navíc se mu těsně před utkáním zranili Stojčevski s Rundičem a v úvodu utkání musel odstoupit také Patrik Blahút. Vítězové přišli o kapitána Lukáše Masopusta, který v poločase střídal kvůli menšímu zdravotnímu problému. 

KonecLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1484219:1128
3Slavia1376022:827
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů