Skopal ven, křičelo se na Slovácku. Je mi to líto, řekl Kováč o Kameníkovi. Řešením Rada?
Nejhorší výkon pod Janem Kameníkem. Slovácko bylo proti Liberci šílené, porážka 0:3 je ještě milosrdná. Tým z Uherského Hradiště zůstal trčet na posledním místě Chance ligy a jednoznačně se nabízí otázka, zda i tuhle bídu trenér „přežije“. „Ve fotbale je to rychlé. Dokážu se vžít do trenéra a celého Slovácka, které prožívá těžké období. Je mi to líto, ale my jsme chtěli vyhrát,“ prohlásil kouč vítězů Radoslav Kováč. „Nevyšlo nám to,“ povzdechl si Kameník, jehož pozice se bude řešit.
Soubor, který donedávna proháněl Spartu, Slavii či Plzeň a úspěšně se rval o body v Evropské lize, je na dně. Proti Slovanu to vypadalo, že téměř v rozkladu. Fanoušci z kotle v závěru křičeli: Skopal ven! Naráželi na osobu spolumajitele Vlastimila Skopala ze společnosti Solar Global, vlastníka 50 procent akcií.
Vyčítají mu hlavně to, že do organizace více neinvestuje, nepracuje na progresu. Kameníkův odchod zatím věrní příznivci nežádali. Vidí, že primární problém není v obsazení lavičky.
Nicméně i tohle řešení musí být na stole. Výsledková agónie už je příliš dlouhá a zlepšení se nedostavuje. „Organizace hry nebyla dobrá, celé nám to spadlo,“ povzdechl si třiačtyřicetiletý trenér po blamáži s Libercem. Dosud vnímal od nadřízených podporu a důvěru. „Vedení se nás spíš snažilo povzbudit, abychom měli klid na práci,“ popsal.
„Ale situace se ve fotbale rychle mění. Co platilo včera, nemusí platit dnes. Bodový zisk je velmi slabý a zarážející je naše neschopnost být efektivní,“ doplnil Kameník.
Bylo by pikantní, kdyby se liberecký kouč Kováč nepřímo postaral o třetí padlou trenérskou hlavu ve Slovácku. Už má na „svědomí“ Kameníkovy dva předchůdce – Romana Westa a Ondřeje Smetanu. Oba byli odvoláni z funkce poté, co si přivezli od Nisy výprask 0:4. „Vím to, ale co na to říct,“ pokrčil rameny Kováč, který s kolegy soucítí.
On sám se naopak po porážce v derby s Jabloncem pro tuto chvíli zachránil. „Žádné ultimátum jsem neměl, vedení mi nic neřeklo,“ upozornil. Jeho svěřenci se postavili k dílu poctivě. Byli ve všech směrech lepší než protivník. Vyplatilo se pět změn v základní sestavě a sázka na rychlostní typy.
„Tolik šancí nepamatuju. Bylo to naším pohybem nahoře,“ mínil záložník Vojtěch Stránský, autor přihrávky na první branku. „Chtěli jsme zareagovat na derby, což se nám povedlo. Ukázali jsme fanouškům, že furt chceme bojovat. Do top šestky máme pořád blízko,“ dodal. Hodně pomohl hroťák Raimonds Krollis, jenž zapsal bilanci 1+1.
Bude se volat Radovi?
Sobotní představení bylo od domácích děsné, neligové. Pořádně neohrozili bránu, jejich poslední střely lítaly až komicky daleko od branky. A defenziva? Děravá až běda. Slovan mohl už v první pětiminutovce dát dva góly. Pokud se Kameníkova mužstva vždy pyšnila pevnou obranou a disciplinovanou hrou, tentokrát to byl i směrem dozadu neorganizovaný chaos.
Bylo vidět, jak si hráči postupně přestávají věřit. Když dostali první gól po Krollisově sólu, jejich psychika šla dolů. Po druhé trefě Ermina Mahmiče, jenž suverénně uklidil Krollisovu zpětnou přihrávku, už bylo po nich úplně. Třetí Letenayova rána zblízka po akci Petra Hodouše? Zmar dovršen.
„Bylo strašně moc důležité, že jsme dali první gól. Pak máte velkou šanci na úspěch,“ mínil Kováč. „Náš výkon měl parametry. Hráli jsme dynamicky, ve vysoké intenzitě. To je přesně to, co chceme hrát. Týden po prohraném derby byl pro nás těžký. Tým zareagoval skvěle. Cítil jsem, že odhodlání je velké,“ chválil.
Když se na východě Moravy hledal kouč po minulé sezoně, souběžně byli osloveni Kameník a Petr Rada. Nakonec dostal přednost první jmenovaný. Vytočí opět někdo z klubu číslo trenérského doyena, jenž po konci v pražské Dukle čeká na vhodnou nabídku? „Kalich hořkosti jsme vypili úplně do dna. Tento výkon nebyl akceptovatelný. Byl špatný, včetně výsledku. Je potřeba se fanouškům omluvit,“ vzkázal Kameník, jehož celek v týdnu vypadl i v domácím poháru s Karvinou (0:1).
Navíc se mu těsně před utkáním zranili Stojčevski s Rundičem a v úvodu utkání musel odstoupit také Patrik Blahút. Vítězové přišli o kapitána Lukáše Masopusta, který v poločase střídal kvůli menšímu zdravotnímu problému.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu