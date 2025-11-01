Trpišovský o brankářském postu: Staněk je jednička, uvidíme, co bude dál. Arsenal? Drtička
Trápení na jednom konci hřiště jeho tým konečně ukončil, nyní se tak může Jindřich Trpišovský soustředit na tu příjemnější nulu ve skóre. Slavia udržela čtvrtou nulu v řadě, na čemž mají podíl nejen výteční stopeři, ale i náhradní brankář Jakub Markovič. Ten opět naskočil, byť je Jindřich Staněk už zdravý. „Vybíráte mezi dvěma výbornými volbami, nemůžete sáhnout vedle,“ řekl Trpišovský po utkání 14. kola Chance Ligy s Baníkem (2:0).
Proti Ostravanům to nebylo lehké, že?
„Viděli jsme Baník už v Plzni, podal velice dobrý výkon s atypickým rozestavením. Věděli jsme, že bude těžké je dostat pod tlak. Ale vystupňovali jsme ho, soupeře jsme vlastně utahali. Někteří kluci dohrávali se sebezapřením, proběhla i nucená střídání.“
Jak vypadá marodka v zadních řadách? Můžou se vrátit Holeš, Ogbu nebo nově vypadnuvší Mbodji?
„Ta marodka je neskutečná, proto dávám klobouk dolu před kluky, kteří Holeše, Ogbua a další nahradili. Nejdůležitější ve Slavii při nahrazování hráče základní sestavy je přijít se stejnou mentalitou, kvalitou, nastavením. A to kluci ukazují. Teď nás čekají dva těžké zápasy a musí to ukázat i v nich, moc to totiž s návraty zraněných hráčů nevypadá. Ale Jindra Staněk je stoprocentní. Zpět je i David Douděra, který měl v pátek první trénink s týmem. Kromě Mbodjiho nikdo z marodů na Arsenal nebude. Na Plzeň se ale může uzdravit kdokoliv.“
Když je Staněk stoprocentně zdravý, bylo těžké ho nevrátit do brány?
„Jednoduchá i složitá odpověď. Oba gólmani jsou skvělí a Jindra je naše jednička. Markovič ho skvěle zastoupil, zavřel bránu a navíc v těžkých venkovních zápasech. Vybíráte mezi dvěma výbornými volbami, nemůžete sáhnout vedle. Nejvíc je to na trenérech gólmanů a pro tento zápas jsme se rozhodli takhle. Uvidíme, co bude dál. Marky ale rozhodně ukázal, že na Slavii má.“
Poprvé v základu jste ukázal na Youssouphu Sanyanga. Jak se vám líbil?
„Urazil velký kus cesty. Především, když ho teď srovnáme s prvními měsíci a třeba i výkony za B tým, které nebyly moc dobré. Má jednu věc, kterou teď potřebujeme, a to proběhy za obranu. Z jeho rychlosti a lehkonohosti musíme těžit. Ten kluk je mladý a má za sebou pár zápasů mezi dospělými a zatím ho brzdí ta technická stránka, ale to víme. Pravá noha prakticky neexistuje a levá střídá zázračné momenty s lepšími, ale bude se zlepšovat. Zdobí ho to, co předvedl i teď – proběhy, intenzita, dobrý pohyb. Zajímavý výkon, ale i ve Zlíně to zvládl na těžkém terénu slušně.“
Věřím, že sledujete Arsenal. Jak jste připravení?
„Zápasů bylo tolik, že jsem měl plnou hlavu Baníku. Samozřejmě víme, jak Arsenal hraje a i dnes jsme koukali na část zápasu s Burnley. Je to momentálně za mě nejlepší tým na světě s nejlepšími standardkami na světě, skvělý presink, top defenziva. Je tam skvělý trenér, od té doby, co jsme s nimi hráli naposledy, se hrozně posunul. Tuto sezonu je to zatím drtička. Co mu vleze do cesty, to drtí všemi možnými způsoby. Jestli jsme na Interu hráli s top kvalitou, tohle je ještě vyšší level.“
A pak hned Plzeň, další těžký šlágr…
„Navazujeme na to, co bylo. Od derby jsme neměli lehké soupeře, do toho Ligu mistrů. Plzeň vyhrála na AS Řím a má ty hráče, co má. Na druhou stranu je to přesně to, co kádr chce – poměřovat se s nejlepšími. Těšíme se na oba zápasy. Jen se musíme dát do kupy, někteří kluci jsou trochu rozbití.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu