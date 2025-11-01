Předplatné

Obětované mládí Slavie: Kričfaluši s Plankou ukázali kvalitu. Tady zatím vyhrává Baník

Video placeholder
Vlček odšpuntoval šlágr, Chorý není zabiják. Galáskův odvážný fotbal, co s Holcem? • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Provod stíhá Ondřeje Kričfalušiho
David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie v průběhu zápasu s Baníkem
Bewene stíhá Mojmíra Chytila
Štěpán Chaloupek doráží na brankáře Dominika Holce
Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem Chorým
Prezentace fanoušků Baníku v Edenu
20
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
V rámci armády hráčů, kteří jsou nějakým smluvním způsobem navázaní na Slavii, nebyli Ondřej Kričfaluši a David Planka jen jedněmi z mnoha. Patřili k těm nejtalentovanějším. Pražané ale sešívanou budoucnost obou hráčů vyměnili na konci léta za Erika Prekopa. Výsledek? I přes prohru oba mládenci odehráli v Edenu solidní mač, zatímco slovenský útočník se za pětadvacet minut příliš neprosadil.

Pokud si Baník odnese z další prohry pozitivum, budou to právě výkony Ondřeje Kričfalušiho a Davida Planky „Předsevzali jsme si, abychom byli silní na míči, což se povedlo,“ těšil kouče Tomáše Galáska výkon z první půle, na kterém mělo duo zásadní podíl. V jeho diamantovém rozestavení 4-1-2-1-2 totiž dva exslávistické diamanty zazářily naplno.

Planka hýřil pohybem, předváděl ladné doteky s balonem a prakticky řídil hru Baníku. Když v první půli přebral balon z levé strany a kroutil balon do vzdálené šibenice, celý Eden si odfoukl, že ránu tečoval Tomáš Vlček na roh.

Defenzivní univerzál Kričfaluši se zase usadil na pozici číslo šest, kde kryl záda zbytku záložní čtveřice. Prodal svůj přehled, sílu v soubojích a schopnost dlouhé kolmé přihrávky. Na zemi vyhrál sedm z devíti duelů, nastřádal nejvíc přesných pasů (37) z celého týmu hostí a dokonce zapsal i tři úspěšné driblinky. Upozornil na sebe podruhé v řadě. „Už proti Plzni byl jeden z nejlepších,“ připomněl v rozhovoru televize OnePlay Jindřich Trpišovský.

Článek pokračuje pod infografikou.

Právě se 195 centimetrů vysokým borcem toho Trpišovský zažil hodně. Sám si ho kdysi úplnou náhodou vytipoval, když ho viděl řádit za tým do 16 let, který sledoval na Xaverově. Od té doby tahal Kričfalušiho na přípravné kempy, dával mu minuty, dokonce v derby. Když ho pouštěl do Teplic, cíl byl jasný – aby se vrátil mladík jako ligou obouchaný hráč a vybojoval si místo v Edenu. Přetlak a komplikované jednání s Baníkem o Eriku Prekopovi znamenaly konec těchto vyhlídek.

„Oba potvrdili, že jsou skvělí hráči a mají velkou budoucnost,“ přikývl slávistický kouč v televizi. „Pro trenéry je pak samozřejmě jednodušší se na ně připravovat. A kdyby proti nám měl někdo dát gól, jim bych to zrovna přál,“ dodal s nadsázkou.

Ke zmíněnému duu přibude v zimě Filip Šancl, který by ve zmíněném diamantu mohl zastoupit roli desítky. Je tak možné, že do dalšího střetnutí Baníku se Slavií už vyběhnou Ostravané prakticky s celou zálohou bývalých „sešívaných“ talentů.

Zato na druhé straně to nevypadá, že by Slavia měla pravidelně na hřiště vybíhat s Erikem Prekopem. Proti bývalému zaměstnavateli naskočil v 68. minutě, devětkrát se potkal s balonem a dvakrát přihrál. V konkurenci Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila, kteří zadním řadám Baníku pořádně zatopili (druhý jmenovaný i skóroval) nadále silně zaostává a na premiérový zásah čeká.

Byť jsou tak hosté o dvanáct pater níže než Slavia a v Praze prohráli 0:2, alespoň z přestupového „souboje“ zatím odchází jako vítězové.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • iSport.cz

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

