Pardubice nepotřebují gólmana? Kurňa, to tam musí spadnout. Hapal sledoval „posilu“
Pardubický gólman Jáchym Šerák sice nesbírá nuly, v prvních jedenácti duelech zapsal pouze jednu, přesto už zaujal. Kupříkladu jeho výkon na Slavii byl poutavý, také on zkrátka výrazně přispívá k rozmachu východočeského mužstva. Proti Dukle mu pomohla i klika - a především spoluhráči. Takovou sérii zásahů hráčů v pole v roli gólmana snad česká liga nepamatuje. I díky tomu Pardubičtí nedovolili Pražanům v zásadním střetu otočit skóre, které se zastavilo na stavu 1:1. Neuvěřitelné chvíle sledoval i nový sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal. Proč?
Byla to neuvěřitelná sekvence. Dukla byla v první půli zašlapaná do země, nedařilo se jí, naopak domácí váleli. Vylétlo z toho jedno břevno, další obří šance a také gól Ladislava Krobota.
Trefil se poprvé od prosince 2024, skvěle zakončil po prudkém pasu, který vyslal Abdullahi Tanko. Domácí byli jasně lepší, ale vaz jim zlomil vstup do druhé půle.
Stačí si projít jen tři situace, které předcházely nakonec vyrovnávací brance. Pardubice si koledovaly. Čtyřikrát odvracely hráči z pole míč mířící do sítě. Jáchym Šerák už byl v té chvíli překonaný.
Tři minuty po pauze si na strážce brány zahrál Jan Řezníček, po rohu nejprve zastavil pokus z malého vápna levou nohou, poté zablokoval v pokleku dorážku. Za chvíli odvracel další balon letící z hlavy Jaroslava Svozila, kam je potřeba, Vojtěch Patrák. Muž, jenž má jinak úkoly zejména na druhé straně hřiště. Potřetí se vyznamenal Simon Bammens. Útočník Michal Kroupa udělal kličku Šerákovi, pak střílel do otevřené brány, jenže úspěch nepřišel. Na místě byl belgický obránce.
Trousil: Nejsme dominantní mužstvo
„Ta trojšance nás dostala pod vodu. Nejdřív jsme mohli jít do čisté gólovky, ale zkazili jsme to a přišly tyhle chvíle. Znervózněli jsme,“ přiznal trenér Jan Trousil. „Přitom první poločas byl od nás výborný,“ divil se. „Nejsme dominantní mužstvo. Když na nás přijdou nesnáze, je to znát. Ale to nejde,“ připustil.
„Sedíš tam, říkáš si, kurňa, to tam musí spadnout. Cítíš to z toho hřiště. Branka přišla, ale věřil jsem, že ten zápas ještě přetočíme,“ vykládal kouč hostů David Holoubek.
Dukla se opravdu nastartovala, za chvíli vyrovnala, pomohla jí Bammensova teč. Šerák šel ke své levé tyči, ale míč změnil směr k pravé. Nemohl zasáhnout.
Vše viděl také nový sportovní šéf Olomouce Pavel Hapal, jenž se usadil na VIP tribuně. Důvod byl jasný, sledoval domácího křídelníka Vojtěcha Sychru, o nějž má Sigma už delší dobu zájem. Kapitán červených mohl skórovat, šanci v prvním poločase však zahodil. Byl nebezpečný, dobře kooperoval s Vojtěchem Patrákem i Ladislavem Krobotem.
Zda mužstvo v zimě opustí, jasné není. Jednání o nové smlouvě jsou v tuhle chvíli zastavena.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu