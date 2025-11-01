Předplatné

Vlček odšpuntoval šlágr, Chorý není zabiják. Galáskův odvážný fotbal, co s Holcem?

Vstoupit do diskuse (4)

Slavia si po třech ligových remízách připsala ve 14. kole Chance Ligy přesvědčivou výhru 2:0 nad Ostravou. Na platný gól se ale v Edenu čekalo až do 55. minuty. „Baník byl pro Slavii v současné situaci ideálním soupeřem. Taky teď není v pohodě a v Edenu se mu dlouhodobě nedaří,“ říká redaktor deníku Sport a iSportu Bartoloměj Černík v Prvním dojmu.

  • Kdo byl podle něj mužem utkání v sešívaném dresu?
  • Je na Baníku znát rukopis trenéra Galáska?
  • Jak musí Slavia přistoupit k zápasům s Arsenalem a Plzní?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

