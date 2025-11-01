Vlček odšpuntoval šlágr, Chorý není zabiják. Galáskův odvážný fotbal, co s Holcem?
Slavia si po třech ligových remízách připsala ve 14. kole Chance Ligy přesvědčivou výhru 2:0 nad Ostravou. Na platný gól se ale v Edenu čekalo až do 55. minuty. „Baník byl pro Slavii v současné situaci ideálním soupeřem. Taky teď není v pohodě a v Edenu se mu dlouhodobě nedaří,“ říká redaktor deníku Sport a iSportu Bartoloměj Černík v Prvním dojmu.
- Kdo byl podle něj mužem utkání v sešívaném dresu?
- Je na Baníku znát rukopis trenéra Galáska?
- Jak musí Slavia přistoupit k zápasům s Arsenalem a Plzní?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu