SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček a Chytil

SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • Zdroj: iSport.cz
Mojmír Chytil lituje zahozené šance
David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
David Moses v souboji s Eldarem Šehičem z Baníku
Ladislav Almási v souboji s Tomášem Vlčkem
Choreo fanoušků Slavie
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie v průběhu zápasu s Baníkem
Youssoupha Sanyang utíká Ondřeji Krišfalušimu z Baníku
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Slavie ve 14. kole první ligy zdolali doma Ostravu 2:0. Obhájce titulu rozhodl po změně stran, kdy se krátce po sobě prosadili Tomáš Vlček a Mojmír Chytil. Pražané v lize vyhráli po sérii tří remíz, zůstali jediným neporaženým celkem soutěže a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. V případě bodového zisku v Karviné je může znovu sesadit Sparta.

Slavia potvrdila, že se jí na Baník mimořádně daří. V lize s ním podevatenácté za sebou neprohrála a v posledních devíti vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězila. Pražané se ideálně naladili na úterní domácí zápas Ligy mistrů s hvězdným Arsenalem. Ostravští i ve třetím ligovém utkání po příchodu trenéra Tomáše Galáska prohráli a neskórovali, v tabulce jim nadále patří až 14. pozice.

Slávistům stále chyběla řada obránců, na marodku přibyl i kapitán Bořil. Trenér Pražanů Trpišovský tentokrát nasadil na pozici levého halfbeka Sanyanga, letní posila si v české lize odbyla premiéru v základní sestavě. Baník stejně jako v minulém kole v Plzni vyrukoval se čtyřmi středními záložníky.

Jako první v 17. minutě zahrozil domácí Sadílek, z levé strany vápna však o kousek minul. Jinak Slezané v úvodní půlhodině drželi krok a sami mohli otevřít skóre, technický pokus agilního slávistického odchovance Planky lehce tečoval těsně mimo tyče domácí Chaloupek.

Červenobílí s blížícím se koncem první půle získávali stále větší převahu. Na začátku 35. minuty ostravský gólman Holec neudržel Chorého technický obstřel a Oscar se štěstím dorazil míč za čáru, z vedení se však radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že liberijský reprezentant zahrál rukou a branka neplatila.

Další velké šance měli Pražané těsně před pauzou. Nejprve Chytilovu střelu z hranici vápna Holec vynikajícím zákrokem vyškrábl na roh. Po něm ostravský gólman vytáhl na tyč Provodovo zakončení zblízka a Planka následně rovněž s pomocí vlastní brankové konstrukci odvrátil míč do bezpečí.

Článek pokračuje pod infografikou.

Po změně stran domácí pokračovali v tlaku. V 52. minutě ve velké šanci minul Chorý, český reprezentant pak zamířil těsně mimo i hlavičkou po centru z přímého kopu. V 55. minutě už favorit otevřel skóre.

Chorý ve vápně prodloužil dlouhý aut za sebe a důrazný Vlček hlavičkou přetlačil Holce. Domácí zadák skóroval za "áčko" Pražanů vůbec poprvé, předtím se v lize trefil jen jednou před více než třemi lety ještě v pardubickém dresu. Vršovičtí se v nejvyšší soutěži prosadili po dvou utkáních a remízách 0:0 se Zlínem a v Olomouci.

Za chvíli mohl zvýšit Provod, zblízka ale trefil jen horní část břevna. V 62. minutě už nicméně slávisté druhý gól dali. Sadílek z pravé strany oslovil ve vápně Chytila a ten pokusem do horního rohu nedal Holcovi šanci. Domácí útočník navázal na gól ze středečního pohárového duelu ve Zlíně, kde favorit vyhrál 4:0.

Baník se nevzdal a brzy mohl snížit. Gólman Markovič, který ještě znovu zastoupil domácí brankářskou jedničku Staňka, však vytáhl Frýdkův technický pokus a následně zblízka zastavil ve vyložené šanci i Planku. Na opačné straně těsně přestřelil Chytil.

Slavia už závěr s přehledem pohlídala a znovu vylepšila svou bilanci na domácím trávníku, kde v lize prohrála jediné z posledních 61 utkání. Baník na svém stadionu v nejvyšší soutěži zdolala již potřinácté za sebou.

Vlček odšpuntoval šlágr, Chorý není zabiják. Galáskův odvážný fotbal, co s Holcem? • iSport.cz

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

