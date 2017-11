Polák předvedl v Calgary haluz. Bránu minul o metr, přesto slavil gól

Matthew Tkachuk vyhrál osobní souboj se Zachem Hymanem • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Brankář Frederik Andersen vyhazoval kotouč a trefil do obličeje domácího Sama Bennetta • Reuters / Bruce Fedyck-USA TODAY Sports

Netradičním způsobem odstartoval sezonu obránce Roman Polák. Kvůli operaci podepsal s Torontem kontrakt až v druhé polovině října a velkou část listopadu pak strávil jako zdravý náhradník v hledišti. Teď už ale zase hraje a jeho první gól ročníku v úterý proti Calgary byl také slušně neobvyklý. „Byla to hodně šťastná střela," vykládal spokojeně po zápase. A nelhal.

„Puk se tak nějak kutálel, já jsem při té střele zlomil hůl, odrazilo se to od jejich beka a šlo to do brány," popisoval pro NHL.com Polák svůj první gól od března. Ve skutečnosti byla jeho trefa ještě veselejší. S výrazným podpisem domácího defenzivního pilíře Travise Hamonica.

VIDEO: První Polákův gól v sezoně

Ten za vlastní bránou vyhazoval puk po mantinelu, tam ho na modré čáře zachytil Polák a obratem poslal na bránu. Kotouč nejdříve lehce škrtl domácího Marka Jankowskiho, od kterého se odrazil na Hamonica a od něj do brány. Gólman Mike Smith všechno poctivě monitoroval, přesto nedokázal zareagovat, takový odraz se jen tak nevidí. Sám Hamonic se nevěřícně usmíval a obracel oči v sloup.

„Ale pro mě to byl normální gól jako každý jiný," vykládal suše český zadák o své čtyřiadvacáté trefě v NHL, na kterou dosáhl v 641. zápase.

Toronto v tu chvíli vedlo 1:0 a skóre už jen navyšovalo. V posledních devíti utkáních prohrálo jedinkrát v základní hrací době a na ledě soupeřů má letos hodně solidní bilanci 8-4-1 a v posledních dvou zápasech k tomu pomáhá i Polák, který předtím deset bitev proseděl v pozici zdravého náhradníka.

„Chtěl jsem po návratu hlavně moc nebláznit, nebýt přemotivovaný a prostě dělat svojí práci," řekl Polák, který už naskočil v předchozí bitvě proti Washingtonu.

Maple Leafs tak sesbírali důležité body před náročným obdobím, které může výrazným způsobem ovlivnit vývoj jejich sezony. Jedenáct z příštích čtrnácti utkání totiž kanadský klub bude hrát na ledě soupeřů. „Chceme se rozjet dobře a nasbírat výhry," řekl gólman Frederik Andersen, jenž včera zastavil 19 pokusů Flames.

Dánský muž s maskou tradičně poskytoval svým parťákům jistotu a několikrát vytáhl zákrok, který borce v modrobílých dresech uklidnil. V úplném závěru se ukázal ale také jako nebezpečný pro soupeře. Při power-play Calgary vyhazoval kotouč zpoza brány a do obličeje trefil forčekujícího útočníka Sama Bennetta, který hned začal krvácet.

VIDEO: Andersen trefil Bennetta, na ledě byla krev

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:29. Stone Hosté: 18:36. R. Polák, 32:36. N. Zajcev, 41:54. Kadri, 59:59. Komarov Sestavy Domácí: M. Smith (Rittich) – D. Hamilton, Giordano, Hamonic, Brodie, Stone, Kulak – Ferland, Monahan, J. Gaudreau – Frolík, Backlund, Tkachuk – Lazar, Jankowski, S. Bennett – Brouwer, Stajan, F. Hamilton. Hosté: Andersen (McElhinney) – Hainsey, Rielly, N. Zajcev, Gardiner, R. Polák, Borgman – Co. Brown, Matthews, Hyman – Komarov, Kadri, Marleau – Marner, Bozak, J. van Riemsdyk – W. Nylander, D. Moore, M. Martin. Rozhodčí Kowal, Schlenker – Gibbons, Rody Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 19 289 diváků

VIDEO: Sestřih utkání Calgary - Toronto