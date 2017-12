Nejhorší dresy NHL? Seschlý rybář i chudák Gretzky. Prostě zlý Sens • FOTO: koláž iSport.cz Módní policisté, připravte si klepeta! Designéři a kreativci, v jejichž hlavách uzrály nápady na estetická pekla, která musely navlékat ve vybraných sezonách některé týmy v NHL, by pár let v chládku zasloužili. Slavná soutěž si v listopadu tohoto roku připomněla 100 let své existence, prestižní zámořský server SB Nation reagoval na velkou slávu po svém. Přispěchal s galerií deseti historicky nejškaredějších dresů. (Ne)příjemný pokuk!

Montreal Canadiens, sezona 2009/10 Montreal v sezoně 2009-10 zkusil vsadit na historii, napodobenina svetrů, které se dřív nosívaly místo dresů, se ale příliš nepovedla • Foto Twitter Ročník 2009/10 byl pro kanadský tým hodný vsazení do zlatého rámu. Poslední osmé místo ve Východní konferenci a proklouznutí do play off režíroval nejproduktivnější hráč týmu Tomáš Plekanec (70 bodů v 82 zápasech základní části), ve Stanley Cupu pak Canadiens senzačně vyřadili nejprve držitele Presidents' Trophy z Washingtonu 4:3 na zápasy a stejným poměrem i druhý nejlepší tým regulérní sezony z Pittsburghu. Spanilá pouť týmu v brance s famózním Jaroslavem Halákem skončila až v konferenčním finále s Philadelphií (1:4). Kromě skvělého hokeje, který Montreal předváděl, si fanoušci pamatují ale i sadu náhradních dresů. To už taková hitparáda nebyla...

Los Angeles Kings, sezona 1995/96 Wayne Gretzky se loučil v Los Angeles v jedněch z nejhorších dresů v historii NHL • Foto Twitter Ikonický Wayne Gretzky musel v sezoně 1995/96 (své poslední v dresu Los Angeles) trpět. Tedy nikoliv herně, Gretzky dal v 62 zápasech základní části 81 bodů, ale co se estetického cítění týče. Vedení se vytasilo s dresy, nad kterými zůstával rozum stát.

New York Islanders, sezony 1995-97 "Ostrované" z New Yorku nosili v 90. letech mimo jiné i tyto dresy s přeplácaným logem • Foto Twitter Hned dva ročníky mezi roky 1995 a 1997 odehráli New York Islanders v dresech s postavičkou podivného starého rybáře. Tzv. "Fisherman Jerseys" ale klubu moc štěstí nepřinesly, Islanders skončili dvakrát beznadějně poslední ve své Atlantické divizi a boje o Stanley Cup si mohli pustit maximálně tak doma na kabelovce.

Dallas Stars, sezony 2003-06 Jo, tak tohle se nepovedlo. Alternativní sada Dallasu mezi lety 2003 a 2006 je fanoušky Stars s odstupem času vnímána jako to nejhorší, v čem jejich miláčci kdy hrávali. Hvězdná sebranka okolo Mikea Modana, Jere Lehtinena nebo Jasona Arnotta sice v podivných černých dresech třikrát proklouzla do play off, díra do světa se ale nekonala. Stars vypadli třikrát hned v prvním kole Stanley Cupu, dvakrát s Coloradem 1:4 na zápasy, jednou s Vancouverem 3:4.

Anaheim Ducks, sezony 2006-10 Pamatujete na Mighty Ducks of Anaheim, tým NHL, který byl mocný leda tak na papíře? Tak právě ten před startem ročníku 2006/07 zanikl, klub se přejmenoval na pokornější Anaheim Ducks a přišly velké změny. Po ligové výluce nastala v týmu Ducks generační proměna - noví vlastníci, nový trenér, nový generální manažer Brian Burke. Ten v roce 2005 vyjednal třeba návrat Teemu Selänneho a přivedl do týmu i čerstvého vítěze Norris Trophy pro nejlepšího obránce Scotta Niedermayera. A nové byly na další čtyři roky i dresy. Na ty si udělejte obrázek sami.

Boston Bruins, sezony 1995-2006 Anglické slůvko "bruin" v překladu znamená medvěd. Jasná věc, to přeci každý ví. Vedení Bostonu, týmu z původní zakládající šestky NHL, si ale chtělo být symbolikou jisté, a jako třetí dres začal klub používat od sezony 1995 kromě tradičních dresů s vyšitým "Béčkem" i sadu s medvědem na hrudi. Sice mu svítily oči, za nás ale i tak palec dolů.

Tampa Bay Lightning, sezony 1996-99 Hrom aby do těchto dresů uhodil! NHL se v roce 1992 rozšířila o Tampu a Ottawu, první jmenovaný si do jména zvolil Lightning (blesk). Úderný název organizace se ale do designu třetích dresů (roky 1996 až 1999) tak docela přenést nepodařilo, předek vypadal přinejmenším přeplácaně. V tomto období se Tampa, za kterou už tvrdil muziku český obránce Pavel Kubina, do play off nedostala ani jednou.

Vancouver Canucks, sezony 1979-85 Nejstarší kousek v naší GALERII, vánek z dávné historie NHL. Vancouver, véčko, vítězné véčko. Šup s ním na dresy. Myšlenkové motivy strůjce "uniforem" Canucks z let 1979 až 1985 není úplně těžké rozklíčovat. V roce 1982 se takto oděná parta dostala až do finále Stanley Cupu, kde podlehla v té době neporazitelným New York Islanders vedeným Mikem Bossym (147 bodů v 80 zápasech základní části) a Bryanem Trottierem (129 bodů) 1:4 na zápasy.

Ottawa Senators, sezony 2008-11 V jednoduchosti je síla, šikmo klesající nápis Rangers na dresu týmu z New Yorku, zakládajícího člena NHL z tzv. Original Six, je úplná klasika. Jeden z nejhezčích dresů v NHL. Když ale dva dělají totéž či něco podobného, není to vždy totéž. Ottawa Senators na svůj alternativní dres mezi roky 2008 a 2011 umístila zkrácený název Sens, moc okulahodící podívaná to ale nebyla. Spíš zlý Sen.

Atlanta Thrashers, sezony 2003-11 Na počítači jsem při hraní NHL tým Atlanty nikdy nevolil, nebavil mě. Důvod? Fádní dresy s nepochopitelným a rušivým nápisem na rukávu. Thrash v angličtině znamená rozdrtit a zdecimovat, odtud také výhružný název hokejových Thrashers. Podobně znějící trash naopak značí smetí, co se týče těchto dresů, B význam je možná výstižnější. Za tuto sedmiletku hrála Atlanta play off jedinkrát, v roce 2007 ji v prvním kole vymetli 4:0 na zápasy Rangers, Marián Hossa ani Ilja Kovalčuk toho moc nesvedli.