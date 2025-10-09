Předplatné

Rakousko přepsalo historii, dalo DESET GÓLŮ! Nizozemci vyhráli, Faeřané porazili Černou Horu

Rakousko porazilo San Marino 10:0!
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let starou rekordní výhru 9:0 nad Maltou.

Faeřané otevřeli skóre v 16. minutě gólem Sörensena, jenž po přestávce zvýšil už na 3:0. Dva góly dal na umělé trávě v Tórshavnu také Frederiksberg. Faerské ostrovy budou hrát v neděli doma s českými fotbalisty hrát o udržení teoretické šance na druhé místo ve skupině. Po šesti zápasech ztrácejí na výběr Ivana Haška čtyři body.

Rakušané po pěti zápasech a rekordní výhře zůstali ve skupině H stoprocentní. Čtyřikrát se do sítě outsidera trefil Arnautovic a s 45 reprezentačními zásahy překonal dosavadního nejlepšího rakouského střelce Polstera. Dvěma góly se prosadil obránce Posch.

Finové porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na druhé Polsko, které má však zápas k dobru. K vítězství pomohl sparťan Kaan Kairinen, jenž odehrál celý zápas. Za hosty nastoupil na 60 minut olomoucký záložník Artur Dolžnikov.

Pětadvacetiletý hráč Sigmy už ve 14. minutě viděl žlutou kartu. O devět minut později jeho sražený přízemní centr našel nohu Sirvyse, jenž otevřel skóre. Domácí po změně stran zvýšili tempo a hned po třech minutách druhého dějství vyrovnal Källman. V 55. minutě se na hranici vápna dostal ke střele domácí záložník Markhiev, jenž zakroucenou ranou k tyči nedal brankáři Švedkauskasovi šanci a rozhodl o vítězství Finska.

Skupinu G vedou o tři body Nizozemci, kteří zvítězili na Maltě 4:0. Dvougólový náskok zařídil z penalt Gakpo. Konečnou podobu výsledku dali Reijnders a Depay.

Dánští fotbalisté deklasovali Bělorusko 6:0 a o skóre udrželi první místo ve skupině C před Skotskem, jež po otočce porazilo Řecko 3:1. Dánové ve třech zápasech ještě neinkasovali a ztratili body jen při úvodní bezbrankové remíze se Skoty. Třetí Řekové se dnes v Glasgow dostali do vedení gólem Tsimikase, ale za domácí záhy srovnal Christie. O tříbodovém zisku domácích rozhodl deset minut před koncem Ferguson a v nastavení ještě přidal pojistku Dykes.

Řecko, za které odehrál 83 minut záložník Slavie Christos Zafeiris, na vedoucí dvojici ztrácí čtyři body. Na kontě má tři body za vítězství 5:1 nad posledním Běloruskem, které je nadále bez bodu.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina C:

Skotsko - Řecko 3:1 (0:0)
Branky: 64. Christie, 80. Ferguson, 90.+3 Dykes - 62. Tsimikas.

Bělorusko - Dánsko 0:6 (0:4)
Branky: 20. a 45. Höjlund, 66. a 78. Dreyer, 14. Froholdt, 45.+6 Dorgu.

#TýmZVRPSkóreB
1Dánsko32109:07
2Skotsko32105:17
3Řecko31026:73
4Bělorusko30031:130

    Skupina G:

    Finsko - Litva 2:1 (0:1)
    Branky: 48. Källman, 55. Markhiev - 25. Sirvys.

    Malta - Nizozemsko 0:4 (0:1)
    Branky: 12. a 48. oba z pen. Gakpo, 57. Reijnders, 90.+3 Depay.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko541018:313
    2Polsko53118:410
    3Finsko63128:910
    4Litva60336:93
    5Malta60241:162

      Skupina H:

      Kypr - Bosna a Hercegovina 2:2 (1:2)
      Branky: 45.+1 Laifis, 90.+6 Pittas z pen. - 10. Katič, 36. vlastní Michail.

      Rakousko - San Marino 10:0 (6:0)
      Branky: 8., 47., 83. a 84. Arnautovic, 30. a 42. Posch, 7. Schmid, 24. Gregoritsch, 45. Laimer, 76. Wurmbrand.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Rakousko550019:215
      2Bosna641113:513
      3Rumunsko521210:67
      4Kypr61237:95
      5San Marino60061:280

        Skupina L:

        Česko - Chorvatsko 0:0

        Faerské ostrovy - Černá Hora 4:0 (2:0)
        Branky: 16. a 55. Sörensen, 36. a 71. z pen. Frederiksberg.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Chorvatsko541017:113
        2Česko641111:613
        3Faerské ostrovy63038:59
        4Černá Hora62044:136
        5Gibraltar50052:170

