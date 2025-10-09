Rakousko přepsalo historii, dalo DESET GÓLŮ! Nizozemci vyhráli, Faeřané porazili Černou Horu
Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let starou rekordní výhru 9:0 nad Maltou.
Faeřané otevřeli skóre v 16. minutě gólem Sörensena, jenž po přestávce zvýšil už na 3:0. Dva góly dal na umělé trávě v Tórshavnu také Frederiksberg. Faerské ostrovy budou hrát v neděli doma s českými fotbalisty hrát o udržení teoretické šance na druhé místo ve skupině. Po šesti zápasech ztrácejí na výběr Ivana Haška čtyři body.
Rakušané po pěti zápasech a rekordní výhře zůstali ve skupině H stoprocentní. Čtyřikrát se do sítě outsidera trefil Arnautovic a s 45 reprezentačními zásahy překonal dosavadního nejlepšího rakouského střelce Polstera. Dvěma góly se prosadil obránce Posch.
Finové porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na druhé Polsko, které má však zápas k dobru. K vítězství pomohl sparťan Kaan Kairinen, jenž odehrál celý zápas. Za hosty nastoupil na 60 minut olomoucký záložník Artur Dolžnikov.
Pětadvacetiletý hráč Sigmy už ve 14. minutě viděl žlutou kartu. O devět minut později jeho sražený přízemní centr našel nohu Sirvyse, jenž otevřel skóre. Domácí po změně stran zvýšili tempo a hned po třech minutách druhého dějství vyrovnal Källman. V 55. minutě se na hranici vápna dostal ke střele domácí záložník Markhiev, jenž zakroucenou ranou k tyči nedal brankáři Švedkauskasovi šanci a rozhodl o vítězství Finska.
Skupinu G vedou o tři body Nizozemci, kteří zvítězili na Maltě 4:0. Dvougólový náskok zařídil z penalt Gakpo. Konečnou podobu výsledku dali Reijnders a Depay.
Dánští fotbalisté deklasovali Bělorusko 6:0 a o skóre udrželi první místo ve skupině C před Skotskem, jež po otočce porazilo Řecko 3:1. Dánové ve třech zápasech ještě neinkasovali a ztratili body jen při úvodní bezbrankové remíze se Skoty. Třetí Řekové se dnes v Glasgow dostali do vedení gólem Tsimikase, ale za domácí záhy srovnal Christie. O tříbodovém zisku domácích rozhodl deset minut před koncem Ferguson a v nastavení ještě přidal pojistku Dykes.
Řecko, za které odehrál 83 minut záložník Slavie Christos Zafeiris, na vedoucí dvojici ztrácí čtyři body. Na kontě má tři body za vítězství 5:1 nad posledním Běloruskem, které je nadále bez bodu.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina C:
Skotsko - Řecko 3:1 (0:0)
Branky: 64. Christie, 80. Ferguson, 90.+3 Dykes - 62. Tsimikas.
Bělorusko - Dánsko 0:6 (0:4)
Branky: 20. a 45. Höjlund, 66. a 78. Dreyer, 14. Froholdt, 45.+6 Dorgu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|3
|2
|1
|0
|9:0
|7
|2
Skotsko
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|3
Řecko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|4
Bělorusko
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
Skupina G:
Finsko - Litva 2:1 (0:1)
Branky: 48. Källman, 55. Markhiev - 25. Sirvys.
Malta - Nizozemsko 0:4 (0:1)
Branky: 12. a 48. oba z pen. Gakpo, 57. Reijnders, 90.+3 Depay.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|5
|4
|1
|0
|18:3
|13
|2
Polsko
|5
|3
|1
|1
|8:4
|10
|3
Finsko
|6
|3
|1
|2
|8:9
|10
|4
Litva
|6
|0
|3
|3
|6:9
|3
|5
Malta
|6
|0
|2
|4
|1:16
|2
Skupina H:
Kypr - Bosna a Hercegovina 2:2 (1:2)
Branky: 45.+1 Laifis, 90.+6 Pittas z pen. - 10. Katič, 36. vlastní Michail.
Rakousko - San Marino 10:0 (6:0)
Branky: 8., 47., 83. a 84. Arnautovic, 30. a 42. Posch, 7. Schmid, 24. Gregoritsch, 45. Laimer, 76. Wurmbrand.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|5
|5
|0
|0
|19:2
|15
|2
Bosna
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3
Rumunsko
|5
|2
|1
|2
|10:6
|7
|4
Kypr
|6
|1
|2
|3
|7:9
|5
|5
San Marino
|6
|0
|0
|6
|1:28
|0
Skupina L:
Česko - Chorvatsko 0:0
Faerské ostrovy - Černá Hora 4:0 (2:0)
Branky: 16. a 55. Sörensen, 36. a 71. z pen. Frederiksberg.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0