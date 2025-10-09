Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč nehrál Karabec?
Upracovaná remíza domácí 0:0 s Chorvatskem – a na přímý postup na mistrovství světa mohou Češi zapomenout. „Pozice Ivana Haška? Přikláněl bych se k tomu jít do baráže s ním. Je málo času a první poločas ze strany Čechů nevypadal zle,“ říká v Prvním dojmu přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš.
- Proč nedostal „čuchnout“ v dobré formě hrající Adam Karabec, který se prosazuje v Lyonu?
- Kdo z Čechů zklamal a čím naopak zaujal Ladislav Krejčí?
Tým Ligy naruby se těší na dotazy fanoušků v pátek v 11.00 v živém reprezentačním SPECIÁLU, který proběhne na YouTube kanálu deníku Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0