Předplatné

Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč nehrál Karabec?

Video placeholder
Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč ale nehrál Karabec? • Zdroj: isport.cz
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Matěj Kovář během zápasu s Chorvatskem
Lukáš Provod během utkání proti Chorvatsku
Sporná situace v utkání proti Chorvatsku
29
Fotogalerie
TV iSport
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Upracovaná remíza domácí 0:0 s Chorvatskem – a na přímý postup na mistrovství světa mohou Češi zapomenout. „Pozice Ivana Haška? Přikláněl bych se k tomu jít do baráže s ním. Je málo času a první poločas ze strany Čechů nevypadal zle,“ říká v Prvním dojmu přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš.

  • Proč nedostal „čuchnout“ v dobré formě hrající Adam Karabec, který se prosazuje v Lyonu?
  • Kdo z Čechů zklamal a čím naopak zaujal Ladislav Krejčí?

Tým Ligy naruby se těší na dotazy fanoušků v pátek v 11.00 v živém reprezentačním SPECIÁLU, který proběhne na YouTube kanálu deníku Sport.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

    Vstoupit do diskuze (2)

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů