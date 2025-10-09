Vitík: Přímý postup? Nejsme naivní. S Krejčím za nás mluvil výkon na hřišti
I ve svém sedmém reprezentačním startu zůstal neporažen. K radosti měl ovšem daleko. Martin Vitík (22) skvělým výkonem přispěl k čistému kontu proti bronzovému týmu z MS z Kataru. Remíza 0:0 s Chorvatskem však poslala šance přímého postupu českého výběru na světový šampionát v Severní Americe do roviny teorie. „Nejsme naivní. Víme, že to bude složité,“ je stoper Bologni smířen přinejlepším s baráží. Chválil si, že po roce opět naskočil s Ladislavem Krejčím.
Byl to nejlepší zápas reprezentace pod vedením Ivana Haška?
„To nyní nechci hodnotit. Myslím si, že nejlepší zápasy jsou ty, které vyhráváte. Dnes to byl solidní výkon, ale za jeden bod.“
Jak hodnotíte zápas, v němž jste podali solidní výkon, ale na vítězství to nestačilo?
„Kdyby to byl první zápas kvalifikace, tak bod bereme víc. Pořád jsou to ale Chorvaté. Velké jméno, velká kvalita.“
Zvedne vám aspoň remíza s Chorvatskem po dobrém výkonu sebevědomí?
„Nejlepším posilněním je výhra. Nyní cítíme, že jsme z toho možná mohli vytěžit víc, takže je to trochu frustrující, ale jak říkám, bod bereme.“
Měl jste i pár příležitostí v útoku, bylo to součástí vašich úkolů?
„Šel jsem do vápna soupeře s tím, že chci být nebezpečný. Chtěl jsem vstřelit gól. Měli jsme výškovou převahu a je škoda, že jsme z toho nevytěžili více.“
Je to první nula proti Chorvatsku. Mrzí o to víc, že nepomohla ke třem bodům?
„Myslím, že jsme měli šance na skórování. Byli jsme nebezpeční směrem dopředu a naopak vzadu jsme byli důslední. Dnes to bylo o tom, jestli dáme gól, a to se nám bohužel nepovedlo.“
Jak se vám hrálo s roztrženým obočím?
„Je to lehký šrám. Dostal jsem do hlavy, ale doktoři mi ránu zavřeli a je to v pohodě.“
Co vaše hodnocení spolupráce s Ladislavem Krejčím?
„Nechci to nějak detailněji hodnotit. Myslím, že jsme to ukázali na hřišti. S Láďou se mi hraje dobře a podle toho vypadá i naše spolupráce.“
Jak vám pomohli fanoušci?
„Atmosféra byla velmi dobrá od začátku zápasu. Je škoda, že jsme tak hezkou kulisu neodměnili vítězstvím.“
Pořád věříte v přímý postup?
„Nejsme naivní. Víme, že to bude složité. Za tři dny nás čeká zápas na Faerských ostrovech, který je pro nás důležitý a rozhodně nebude vůbec lehký. My se budeme soustředit jen na to, abychom zvládli náš zápas. Uvidíme, jak se to potom vyvine.“
Faeřané rozstříleli Černou Horu 4:0, bude se hrát na umělé trávě, co od zápasu čekáte?
„Jen to ukazuje, že to nebude jednoduché utkání. Nic nepodceňujeme a víme, že se musíme poctivě nachystat. Hlavně v hlavě.“
Vás s Ladislavem Krejčím vyvolávala pověstná severní tribuna, jaký je to pocit takhle na domácím hřišti Slavie?
„Dnes hrála reprezentace. To v první řadě. Že tu hraje Slavia a šlo to z míst, kde má kotel, to teď já ani Láďa neřešíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0