Nejdražší MS v historii: vstupenky na finále přes 6 000 dolarů, nově i dynamické ceny
Nadcházející mistrovství světa ve fotbale, které se v roce 2026 odehraje v USA, Kanadě a Mexiku, se do dějin nezapíše jen rekordy v počtu odehraných zápasů nebo pořádajících zemí, ale také vysokými cenami vstupenek. V uplynulých dnech FIFA poslala do prodeje první lístky a jejich ceny mezi fanoušky způsobily poprask. Oproti předchozím edicím jde o zhruba čtyřnásobné zdražení, a kvůli novému systému „dynamických cen“ pravděpodobně budou stoupat i dál.
Oficiální kompletní ceník se zatím nikde neobjevil, ale díky fanouškům, kteří měli štěstí při losu a následně vydrželi i několikahodinové čekání ve virtuální frontě, se přehled s částkami za jednotlivé zápasy brzy objevil na sociálních sítích.
Nejlevnější lístky začínají na 60 dolarech (1256 Kč), ovšem tato nízká cena se vztahuje jen na několik málo míst v rohu nejvyšších pater stadionů u některých zápasů skupinové fáze. Nejdražší vstupenka na finále v newyorském MetLife Stadium vyjde na 6 370 dolarů (133 tisíc Kč), přičemž ani tato nejdražší kategorie neznamená VIP služby, ale pouze sedadla s nejlepším výhledem.
Pro srovnání – v Kataru 2022 stál lístek na finále 1 607 dolarů (34 tisíc Kč). Letos tak jde o čtyřnásobné zdražení u prémiových míst, a dokonce až desetinásobné u nejlevnější kategorie. Zde finálová vstupenka nyní vyjde na 2 030 dolarů (43 tisíc Kč) oproti ceně 206 dolarů (4 tisíce Kč) z roku 2022.
Ve všech kategoriích a u všech zápasů jde o nejvyšší ceny v dějinách světových šampionátů – a to i po zohlednění inflace.
„Tyto ceny jsou šokující – 2 030 dolarů za nejlevnější finálový lístek je nepřijatelné,“ prohlásil Thomas Concannon, zástupce anglické Football Supporters Association. „Spolu s cestováním a ubytováním půjde o zdaleka nejdražší mistrovství pro běžné fanoušky,“ doplnil.
A pravděpodobně bude ještě hůř. FIFA na tento šampionát poprvé zavedla tzv. dynamické ceny, které se budou měnit podle poptávky. „Budeme ceny upravovat podle zájmu a podle zbývající kapacity,“ uvedl mluvčí organizace pro server The Athletic.
„FIFA se přizpůsobuje domácímu trhu. V USA a Kanadě je běžné, že ceny sportovních akcí odpovídají poptávce,“ prohlásil zástupce největší fotbalové organizace.
V praxi to znamená, že cena vstupenek se bude měnit podle zájmu fanoušků i na oficiálních stránkách prodejců. Už nyní v prvním kole předprodeje, kde FIFA nabídla přibližně milion vstupenek (15 procent z celkové kapacity turnaje), poskočila cena řady vstupenek zhruba o 5 procent nahoru.
U nejlukrativnějších zápasů se čeká nárust
Po rozlosování základních skupin na začátku prosince se dá očekávat výrazně vyšší nárůst u těch nejlukrativnějších zápasů. Naopak utkání méně lákavých celků by mohla zlevnit.
Mezinárodní fotbalová federace tuto politiku obhajuje i tím, že ceny za vstupenky se postupem času zvyšují prakticky na všech velkých akcích, ale fanoušci si je kupují na neoficiálních webech od neprověřených překupníků. Touto cestou tak zůstanou peníze přímo organizátorovi, nikoli třetím osobám.
A právě proti nim bojuje ještě jedním kanálem. Na své oficiální platformě totiž umožní fanouškům již zakoupené vstupenky dále prodávat, a to s neomezenou přirážkou, přičemž si z každého prodeje vezme třicetiprocentní poplatek.
Podle odhadů organizace by celkové tržby ze vstupenek měly překonat 3 miliardy dolarů (63 miliard korun), což by byl absolutní rekord v dějinách světových šampionátů. Zároveň FIFA cílí i na nejvyšší návštěvnost v historii mistrovství světa, kterou zatím drží turnaj z roku 1994 – rovněž konaný v USA.