Ceny za sportovní marketing: Hokejová Sparta, Salon republiky i pískající Folprecht

Sport Alive 2025: Monopost McLarenu i sportovní hvězdy. Andrea Sestini Hlaváčková o roli moderátorky
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Vyhlášení cen Sport Alive 2025
Hokejová Sparta a fotbalový Hradec Králové jsou mezi laureáty udílení cen Sport Alive Awards 2025 by Tipsport, které uzavřelo čtvrtý ročník konference Sport Alive. Porota si všimla i projektu, v němž bývalý fotbalista Zdeněk Folprecht odpískal zápas zimní ligy.

Mezi oceněnými jsou dva kluby elitních českých ligových soutěží, které si dávají záležet na marketingu i práci s diváky. Hokejová Sparta získala cenu za Nejlepší práci s fanoušky. Může se chlubit pozicí čtvrtého nejnavštěvovanějšího klubu v Evropě a skvělou atmosférou především v play off, k čemuž přispěly například svítící LED náramky v publiku.

„Tohle je práce celé řady lidí, našich agentur, všech uvnitř klubu. Nás to moc těší,“ radoval se David Dinda, šéf marketingu HC Sparta Praha.

Fotbalový Hradec upoutal kampaní ke 120. výročí vzniku klubu, které si v aktuální sezoně připomíná pomocí odkazů na období počátku dvacátého století, kdy se z východočeského města stalo centrum architektury, umění a noblesy a přezdívalo se mu Salon republiky.

Za nejlepší partnerskou aktivaci byl oceněn projekt Sazka Champs, který pomáhá mladým sportovcům. Mobilní aplikace hokejové Tipsport extraligy se stala vítězem v kategorii nejlepší sportovní inovace. Za sebou nechala projekty fotbalových S – uměleckého slávistického dresu navrženého Pastou Onerem a sparťanskou kampaní proti falešným vstupenkám.

Olympiáda dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji vyhrála kategorii Nejlepší projekt města či kraje.

Mezi projekty s nízkým rozpočtem uspěla volejbalová kampaň Holky nad sítí a taky akce Folpi píská ligu. Bývalý fotbalista a autor fotbalových pohádek Zdeněk Folprecht v lednu soudcoval zápas Tipsport ligy mezi Pardubicemi a Viktorií Žižkov.

„Co ještě umí? Tančit! Je otázkou času, kdy prorazí i ve StarDance,“ řekla s úsměvem jeho sestra Lucie Macháčová, expertka ČT sport na ženský fotbal, která za něj cenu přebrala.

Sport Alive Awards 2025 by Tipsport

Nejlepší fanouškovský zážitek

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Fan experience při utkáních HC Sparta Praha

HC Sparta Praha

2.

Show TIKI-TAKA Live

Oneplay Sport

Zažij sílu mistrů aneb největší show pro fotbalové fanoušky v Česku

SK Slavia Praha

Nejlepší partnerská aktivace

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Sazka Champs

Sazka

2.

O Kapku lepší hokej 2025

BPA sport marketing

3.

Czech Darts Open: turnaj, kde se vypije více Gambrinusů než na hudebním festivalu

Plzeňský Prazdroj (Gambrinus)

Nejlepší sportovní inovace

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Mobilní aplikace TELH

BPA sport marketing

2.

Dres jako umělecké dílo aneb Slavia s Pastou Onerem a jejich světový unikát

SK Slavia Praha

NO PDF TICKETING – stop falešným vstupenkám

AC Sparta Praha fotbal

3.

Budoucnost reklamy v televizním vysílání – výroba a implementace virtuální reklamy pro český trh

LTmedia

Next-Gen Broadcast: OnePlay Data Screen pro Chance ligu

Stats Perform

Nejlepší sportovní obsah

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Salon republiky: výroční linka, která proměnila fotbalovou sezonu v Hradci v celoroční oslavu

FC Hradec Králové & 2Score

2.

Zažij sílu přestupu aneb unikátní pohled za oponu práce sportovního úseku SK Slavia Praha

SK Slavia Praha

3.

Praha miluje hokej

HC Sparta Praha

Nejlepší projekt města či kraje

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Olympiáda dětí a mládeže 2025

Moravskoslezský kraj

2.

(R)Evoluce pohybu

Statutární město Ostrava

3.

Festival sportu 2025

Město Beroun

Rekonstrukce historické dřevěné tribuny Poděbrady

Město Poděbrady

Nejlepší projekt s nízkým rozpočtem pro malé organizace

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Volejbal za hranicemi

Holky nad sítí

2.

Projekt „Generace ModráBílá“

SK Slavia Jesenice

3.

Kapličkobraní

Běžecký klub Ludgeřovice

Nejlepší projekt s nízkým rozpočtem pro velké organizace

Pořadí

Projekt

Organizace

1.

Folpi píská (Tipsport) ligu

Tipsport & FAČR

2.

Hřiště fantazie

Raul

K míči patří i kniha aneb podpora čtenářské gramotnosti u dětí z dětských domovů

SK Slavia Praha

3.

Projekt Zelená píšťalka pro začínající basketbalové rozhodčí

CZ BASKETBALL

