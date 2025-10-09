Ceny za sportovní marketing: Hokejová Sparta, Salon republiky i pískající Folprecht
Hokejová Sparta a fotbalový Hradec Králové jsou mezi laureáty udílení cen Sport Alive Awards 2025 by Tipsport, které uzavřelo čtvrtý ročník konference Sport Alive. Porota si všimla i projektu, v němž bývalý fotbalista Zdeněk Folprecht odpískal zápas zimní ligy.
Mezi oceněnými jsou dva kluby elitních českých ligových soutěží, které si dávají záležet na marketingu i práci s diváky. Hokejová Sparta získala cenu za Nejlepší práci s fanoušky. Může se chlubit pozicí čtvrtého nejnavštěvovanějšího klubu v Evropě a skvělou atmosférou především v play off, k čemuž přispěly například svítící LED náramky v publiku.
„Tohle je práce celé řady lidí, našich agentur, všech uvnitř klubu. Nás to moc těší,“ radoval se David Dinda, šéf marketingu HC Sparta Praha.
Fotbalový Hradec upoutal kampaní ke 120. výročí vzniku klubu, které si v aktuální sezoně připomíná pomocí odkazů na období počátku dvacátého století, kdy se z východočeského města stalo centrum architektury, umění a noblesy a přezdívalo se mu Salon republiky.
Za nejlepší partnerskou aktivaci byl oceněn projekt Sazka Champs, který pomáhá mladým sportovcům. Mobilní aplikace hokejové Tipsport extraligy se stala vítězem v kategorii nejlepší sportovní inovace. Za sebou nechala projekty fotbalových S – uměleckého slávistického dresu navrženého Pastou Onerem a sparťanskou kampaní proti falešným vstupenkám.
Olympiáda dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji vyhrála kategorii Nejlepší projekt města či kraje.
Mezi projekty s nízkým rozpočtem uspěla volejbalová kampaň Holky nad sítí a taky akce Folpi píská ligu. Bývalý fotbalista a autor fotbalových pohádek Zdeněk Folprecht v lednu soudcoval zápas Tipsport ligy mezi Pardubicemi a Viktorií Žižkov.
„Co ještě umí? Tančit! Je otázkou času, kdy prorazí i ve StarDance,“ řekla s úsměvem jeho sestra Lucie Macháčová, expertka ČT sport na ženský fotbal, která za něj cenu přebrala.
Sport Alive Awards 2025 by Tipsport
Nejlepší fanouškovský zážitek
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Fan experience při utkáních HC Sparta Praha
HC Sparta Praha
2.
Show TIKI-TAKA Live
Oneplay Sport
Zažij sílu mistrů aneb největší show pro fotbalové fanoušky v Česku
SK Slavia Praha
Nejlepší partnerská aktivace
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Sazka Champs
Sazka
2.
O Kapku lepší hokej 2025
BPA sport marketing
3.
Czech Darts Open: turnaj, kde se vypije více Gambrinusů než na hudebním festivalu
Plzeňský Prazdroj (Gambrinus)
Nejlepší sportovní inovace
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Mobilní aplikace TELH
BPA sport marketing
2.
Dres jako umělecké dílo aneb Slavia s Pastou Onerem a jejich světový unikát
SK Slavia Praha
NO PDF TICKETING – stop falešným vstupenkám
AC Sparta Praha fotbal
3.
Budoucnost reklamy v televizním vysílání – výroba a implementace virtuální reklamy pro český trh
LTmedia
Next-Gen Broadcast: OnePlay Data Screen pro Chance ligu
Stats Perform
Nejlepší sportovní obsah
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Salon republiky: výroční linka, která proměnila fotbalovou sezonu v Hradci v celoroční oslavu
FC Hradec Králové & 2Score
2.
Zažij sílu přestupu aneb unikátní pohled za oponu práce sportovního úseku SK Slavia Praha
SK Slavia Praha
3.
Praha miluje hokej
HC Sparta Praha
Nejlepší projekt města či kraje
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Olympiáda dětí a mládeže 2025
Moravskoslezský kraj
2.
(R)Evoluce pohybu
Statutární město Ostrava
3.
Festival sportu 2025
Město Beroun
Rekonstrukce historické dřevěné tribuny Poděbrady
Město Poděbrady
Nejlepší projekt s nízkým rozpočtem pro malé organizace
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Volejbal za hranicemi
Holky nad sítí
2.
Projekt „Generace ModráBílá“
SK Slavia Jesenice
3.
Kapličkobraní
Běžecký klub Ludgeřovice
Nejlepší projekt s nízkým rozpočtem pro velké organizace
Pořadí
Projekt
Organizace
1.
Folpi píská (Tipsport) ligu
Tipsport & FAČR
2.
Hřiště fantazie
Raul
K míči patří i kniha aneb podpora čtenářské gramotnosti u dětí z dětských domovů
SK Slavia Praha
3.
Projekt Zelená píšťalka pro začínající basketbalové rozhodčí
CZ BASKETBALL