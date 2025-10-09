Disciplinárka po derby vyšetřuje asistenta Slavie: Ponižující a urážlivý pokřik vůči Spartě
Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v jedenáctém kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů desátého kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků „smrt Spartě“ a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal. Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.
Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení „za pohoršující, urážlivé a ponižující chování“. Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.
Slavia zaplatí pokutu 120 000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v desátém kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.
Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu jedenáctého kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.
Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu