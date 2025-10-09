Disciplinárka po derby vyšetřuje asistenta Slavie: Ponižující a urážlivý pokřik vůči Spartě

Předplatné

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v jedenáctém kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během zápasů desátého kola. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Na Řehákovo chování upozornil Deník. Během děkovačky po remíze 1:1 skandoval sektor hostujících fanoušků „smrt Spartě“ a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal. Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Disciplinární komise zahájila s Řehákem řízení „za pohoršující, urážlivé a ponižující chování“. Případný trest padne nejpozději 23. října po příštím zasedání.

Slavia zaplatí pokutu 120 000 korun za chování fanoušků v domácím duelu s Duklou i proto, že použití zakázané pyrotechniky vedlo k pozdržení začátku utkání. Zápas se ze stejného důvodu musel přerušit i v Ostravě, kde Baník v desátém kole podlehl 0:3 Spartě. Poloviční trest za stejný prohřešek dostala Plzeň ze zápasu se Zlínem.

Kapitán Dukly Jan Peterka obdržel za vyloučení v duelu jedenáctého kola s Teplicemi trest na dvě utkání. Za skluz na Matyáše Kozáka viděl původně žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání u monitoru ho však hlavní sudí Dominik Starý v 57. minutě vyloučil. Dukla podlehla Teplicím 1:3. Pětatřicetiletý defenzivní záložník nepomůže svému týmu v utkáních v Jablonci a se Slováckem.

Hradec Králové si v příštím kole na hřišti Baníku Ostrava bude muset poradit bez hlavního trenéra Davida Horejše, jenž byl v Plzni vyloučen po dvou žlutých kartách.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

