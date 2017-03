Česká mafie na farmě Devils. Mozíkovi a spol. stačí peníze na jídlo

Za málo peněz musíte hodně důrazně tvrdit muziku. A bodovat, jinak o vás zrak generálního manažera prvního týmu nezavadí! Mutace otřepaného klišé celkem věrně charakterizuje American Hockey League, ve které se mastí 30 farmářských týmů organizací NHL. Pro českého fanouška je zřejmě nejzajímavějším terčem pro sledování Albany Devils, kde na šanci probít se do sestavy prvního týmu New Jersey čeká Vojtěch Mozík, Petr Straka a Jan Mandát. A ač jsou čtrnáct hodin letu od domova a mzda je horší než v české extralize, nestěžují si.

„Nikdo na farmě nechce hrát, každý chce nahoru,“ přiznal v listopadovém rozhovoru pro Sport velkou pravdu bývalý obránce Plzně Mozík, který za mořem hraje druhou sezonu. Za tu dobu odehrál v "áčku" New Jersey sedm zápasů bez bodového příspěvku, všechny duely navíc zapsal vloni. Letos mu telefon zadrnčel jednou, k zápasu za Devils ale po povolání nenastoupil, byl jen na tribuně.

Na to, že Mozík odcházel za moře s vizitkou elitního extraligového beka a českého reprezentanta, kterému jen těsně unikla nominace na MS v Praze, nic moc bilance, viďte? Jinak než přes farmaření a doufání v povolání do výtahu nahoru to ale nejde. Na zápasy Albany nechodí fanoušci, tým je s průměrem 3352 druhým nejméně navštěvovaným klubem AHL, na nedaleké Providence či Hershey chodí diváků i třikrát víc. Ale když jsou v týmu tři kluci z Čech, jde všechno snáz.

"Jsme v týmu tři Češi, což je skvělé. Vystavěli jsme si tady takovou vlastní kulturu, úplně nejsem schopen posoudit, zda je to dobře, nebo špatně," smál se v rozhovoru pro stránky AHL.com 24letý forvard Straka, kterého New Jersey získalo 13. listopadu z Philadelphie za výběr v sedmém kole draftu a obratem ho poslalo do Albany.

Nejmladším z trojlístku, který zámořská média překřtila na "Czech Mafia", je 21letý centr nebo levý křídelník Jan Mandát. "Když jsem do Albany přicházel, věděl jsem, že tu hraje Vojta Mozík. Osobně jsem ho vůbec neznal, ale začali jsme si psát na Facebooku a na všechno mě výborně připravil. Měl svatou trpělivost, měl jsem asi tisíc otázek," vyprávěl nováček týmu a nedraftovaný borec, který poslední tři roky navlékal dres Val d’Or Foreurs v QMJHL.

Mozík se Strakou společně hráli v roce 2012 na juniorském mistrovství světa. "Samozřejmě, že jsem si s Vojtou psal, když se rozhodlo o mém trejdu. Vyměnili jsme si pár zpráv, abychom trošku oprášili kontakt. Má první myšlenka ale samozřejmě byla, že v tom týmu, kam mě posílají, jsou už dva čeští kluci, takže jsem se začal těšit," rozprávěl na serveru AHL.com Straka.

"Nevím, zda přímo na ledě mámě nějakou výhodu, ale v normálním životě je to strašný benefit. Na venkovních tripech chodíme společně na jídla, trousíme nějaké české fóry, také koukáme na české filmy, máme pohodu. Těch věcí je milion. Hodně také řešíme, co se děje v Čechách, jak se vyvíjí extraliga a tak, je to po všech stránkách příjemné," doplnil Straka, který letos s Mandátem odehrál většinu zápasů v jedné formaci.

Ze vzniku české kolonie může profitovat Mozík, který byl vloni v Albany jediným Evropanem. "Je to tak, byl jsem na vše sám, žádní kluci z Evropy tu nehráli, jen Američané a Kanaďané. Bylo to dost těžké, přiznávám. Letos to je nesrovnatelné, cítím se mnohem více komfortně a pomáhá mi to i na ledě," doplnil Mozík, který vloni odehrál 53 zápasů. V nich dvakrát vypnul síť a přidal patnáct asistencí.

"Je to super a zábava, o tom žádná, ale to, že tu jsme z Česka tři, neznamená, že bychom se nebavili s ostatními v týmu. Cílem nás všech je hrát co nejlépe a vyhrávat zápasy," má jasno Mandát.

Peníze v AHL stačí na jídlo a nájem

Přínos Čechů pro organizaci, která je aktuálně na 7. místě Východní konference, si pochvaluje i hlavní trenér Devils Rick Kowalsky. Ví, že příchod Mandáta se Strakou Mozíkovi prospěl. "Byla to pro něj výzva, být hozen do vody a muset plavat, zvládnul to, což ukazuje i jeho povolání do New Jersey. Letos snad bude ještě lepší," řekl Kowalsky a hovořil dál.

"Mozík měl cestu nepoměrně těžší, byl draftován a přišel přímo z české ligy, neměl narozdíl od Jana a Petra zkušenost z juniorských soutěží v Severní Americe, oni oba hráli v Quebecu. Naučíte se jazyk, získáte cenné životní zkušenosti, žijete u amerických rodin, zocelí vás to a jste připravenější jak na AHL, tak případně na NHL. Je to opravdu jiné, než když dorazíte přímo z Evropy."

A jaká AHL vlastně je? Nesmírně fyzicky náročná, údajně jde o nejrychlejší hokejovou ligu světa. Techniku nahrazuje extrémní tvrdost. Zákroků na hraně nebo daleko za ní najdete v každém zápase několik. Tvrdé hity, bitky. Vše stojí strašnou spoustu sil. A do konce kariéry se v ní rozhodně taky nezabezpečíte.

„Na peníze tady nesmíte myslet, jinak by to bylo špatné. Já si na ně nejprve chci sáhnout sportovní cestou,“ je si vědom Mozík. Při podpisu smlouvy si věřil. Kdyby hrál NHL, vydělá si za rok přes 900 tisíc dolarů (cca 24 milionů korun) a mohl by si pískat. Místo toho je v Albany, kde jeho plat vinou dvoucestné smlouvy spadl ani ne na desetinu.

Ze 65 tisíc dolarů téměř polovinu zdaní, zbytek stačí tak na nájem a jídlo. Žádné úspory, žádný luxus. I v extralize by si Mozík, Mandát i Vrána vydělali více peněz. Pokud se letos neprosadí, bude příští léto jejich návrat domů téma.

Snem je ale urvat pro sebe místo ne jevišti zvaném NHL. „Flyers mě jednou povolali na tři zápasy NHL, oproti tomuhle to byla naprostá pohoda. Je to strašná motivace se tam vrátit,“ ukončil Straka.