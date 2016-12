V kabině na sebe nekřičíme, říká kapitán dvacítky. S Dány chce tři body

PŘÍMO Z MONTREALU | Za čtyři body by si před turnajem utrhali ruce, teď litují, že ze dvou utkání nevydolovali všech šest. Ale čeká je další překážka, čeští junioři se na MS do dvaceti let v Montrealu střetnou s Dány, kteří naposledy zmrazili obhájce zlata z Finska. „Hokej se vyrovnává a pro nás je nesmírně důležité, abychom vyhráli. Chceme získat tři body, potřebujeme to,“ burcoval kapitán týmu Filip Hronek.

Vítězstvím se může dvacítka posunout do čtvrtfinále a dokonce si otevřít šanci na vítězství ve skupině. Opak by znamenal problémy. Po škobrtnutí se Švýcarskem si však Mladočeši další zaváhání nemůžou dovolit. Vědí, že je rozhodně nečeká žádný výlet do Legolandu. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, čeho jsou Dánové schopni a že varování trenérů nebyly jen řeči.

„Na zápas Dánska s Finy jsme se dívali v televizi, pár kluků bylo přímo v hale. Budou asi ještě víc bránit než Švýcaři a hrozit z brejků. Finům dali z pěti střel tři góly a tím rozhodli. To si musíme ohlídat a taky se vyvarovat vyloučení, která nás stála minulé utkání,“ pokračoval Hronek, jehož draftoval Detroit. V této sezoně hraje za Saginaw juniorskou OHL.

Důležitá bude právě disciplína. V zápase s Finy měl český tým jednoho vyloučeného a taky proto srážku s mistry světa zvládl nad očekávání. Se Švýcary bylo trestů sedm. A dvakrát za to tým trenéra Jakuba Petra pykal gólem. Taky kdyby proměnil hned ze začátku šance, které měl, mohl se odvíjet na ledě úplně jiný zápas.

„Potřebujeme se dostat do přesilových situací a ne bránit. Když se týmy jako Švýcarsko nebo Dánsko dostanou do vedení, tak potom zalezou a jsou schopné ještě líp odolávat. Pokud bychom dali první gól, pomůže nám to, poněvadž oni to pak musí trochu otevřít a ne tak usilovně bránit,“ předpovídal Hronek, který hraje na druhém mistrovství světa dvacítek.

Tentokrát mu byla svěřena role kapitána. „Zkušenějších a starších se nás sešlo víc. V kabině si vždycky něco řekneme a nemusíme přitom ani křičet. Snažím se jít příkladem, chodit všude včas, dělat všechno, jak se má. A když je třeba, taky promluvit, povzbudit,“ popisoval 19letý rodák z Hradce Králové.

Hlavu má plnou mistrovství světa dvacítek, ale na dálku sleduje i výsledky Mountfieldu. V extralize a nyní taky na Spenglerově poháru. „Vím, že naposledy porazili Jekatěrinburg,“ hlásil s hrdostí.

„Píšu si s Rudou Červeným, se Zdeňkem Čápem, Tomášem Knotkem a Petrem Frühaufem, který už je v Plzni. A taky Karlem Pilařem, ten to zase vzal přes Koreu do Litvínova. Vím, co se děje a oni zase mají přehled o dvacítkách. Snad budou v příštích dnech dostávat jen samé dobré zprávy,“ dodal Hronek.