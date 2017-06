Nedvěd odpovídá Prospalovi: Venco, takže teď máme mlčet?

Po nemastné neslané produkci na šampionátu v Paříži deník Sport přinesl seriál rozhovorů s lidmi z branže, o nichž si myslí, že jejich názory mají hlavu a patu. Minimálně v případě Petra Nedvěda se to Václav Prospal nedomnívá.

Co vás nejvíc nadzvedlo v pondělním rozhovoru Václava Prospala pro Sport?

„Předně chci říci, že si žádný z výroků neberu osobně, neznamená to však, že s nimi souhlasím. S velkou většinou opravdu ne. Venca vykládá, že by se k mistrovství světa měli vyjadřovat lidi, kteří u toho byli. Čili trenéři, hráči a manažeři týmu. Co to je za nesmysl? Sportovní byznys o tomhle přesně je, že ho řeší celý svět, hlavně fotbal má svoje studia, tuny expertů, rozebírá se do mrtě každá akce. Hokej má mistrovství světa a na základě výsledku vznikají komentáře oslovených lidí. A má logiku, když se neuspěje, že toho moc pozitivního nepadne. A sedmé místo já za dobré umístění nepovažuju. Ale podle Venci nemáme nárok komentovat kroky trenérů a výkony hráčů? Ať se na mě nezlobí, tomu já nerozumím. To je asi komunismus.“

Prospal mluví o neoprávněné kritice. Jak si vysvětlujete termín oprávněná a neoprávněná?

„To je další věc. Při jakém umístění tedy smí přijít tzv. adekvátní kritika? Až budeme hrát o sestup, dříve ne? Ve Sportu jste dali prostor lidem, kteří podle vás mají co říct. A tak by to mělo fungovat. Aspoň doteď jsem to považoval za normální. Vencovi vadí, že se řeší trenérův tah s hráčem do čtvrté pětky (Plekanec), nebo jak si kouč počínal na střídačce. A hned vzápětí líčí, že by se měly řešit jen výsledky. No vždyť jo! O tom přeci všechny rozhovory byly.“

A ještě přidal pojem konstruktivní kritika. Tušíte, jak má vypadat?

„Upřímně, nevím. Bohužel ne, potřeboval bych to vysvětlit. Přijde mi naopak, že Venca kritiku neunáší. Ale bohužel, takový je byznys, sám ho v NHL dobře poznal. Nahoru, dolů. Máte blbý zápas, schytáte to. Co vám však zbývá. Vzít druhý den hokejku a jít na to znovu. Anebo odejít z hokeje a dělat třeba pošťáka.“

Podle Václava Prospala věci nepomůžou analýzy odněkud z golfových hřišť nebo hospod, což byla zřejmá narážka na vás. Chápete ji?

„Moc ne. Zajímalo by mě, když by se udělala medaile a já na dvou stranách ve Sportu reprezentaci chválil, zda by k vám do redakce Venca volal s tím, že tahle pochvala z greenu nebo z hospody není kompetentní a týmu nepřísluší, protože jsem nebyl na místě. Asi ne, že? Přitom by to tak podle jeho logiky mělo být. Nyní mluví o pomluvách a urážkách. Já tedy žádnou nezaznamenal. Nebudu si hrát na to, že vidím Pepovi (Jandačovi) do hlavy, ale jak jsem řekl, nepřišel mi ve své kůži, působil odevzdaně. To byl můj poznatek a nejen můj, můžu s klidem na srdci poznamenat.“