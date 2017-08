Česko chce pořádat MS v hokeji 2023! Ceny by byly podobné, říká Urban

Na druhé mistrovství světa v Praze a Ostravě čekali čeští hokejoví celkem jedenáct let. Do třetice by se ale mohli dočkat dříve. Generální sekretář ČSLH Martin Urban totiž v rozhovoru pro Hokejka TV potvrdil oficiální kandidaturu pro rok 2023. O pořadateli zmíněného mistrovství se rozhodne na světovém šampionátu v roce 2019 v Bratislavě, ale Češi by měli být jediným kandidátem.

Pamatujete? Euforie, natřískané arény v Praze i v Ostravě a hlavně reprezentační rozlučka s Jaromírem Jágrem. Další výrazný příběh českého hokeje by se mohl napsat v roce 2023.

„My budeme pro tento rok kandidovat na pořádání mistrovství světa. Věřím, že budeme jediný kandidát a hladce projdeme hlasováním, které se uskuteční při mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě,“ uvedl v rozhovoru pro Hokejka TV generální sekretář ČSLH Martin Urban.

Poslední světový šampionát v roce 2015 se povedl na jedničku, na turnaj zavítalo rekordních 741 690 diváků a českému hokeji pomohl výrazně zaplnit kasu. „Měli jsme úspěšný šampionát, který je velkým zdrojem našich příjmů. Musím poděkovat kolegům i fanouškům, protože kdokoliv přijel, byl spokojený. Ať už to byli účastníci, lidé z IHFF i zahraniční fanoušci, kterých byla jedna třetina.“

Proč tedy Česko nekandidovalo dříve? „Naším cílem je zorganizovat mistrovství světa co nejdříve znova, ale v současné době jsou všechna do roku 2022 obsazena. A my nekandidovali také proto, že se chceme chovat férově k ostatním, kteří mají zájem o pořadatelství,“ vysvětlil Urban. Ve hře měl být šampionát v roce 2022, který ovšem připadl Finsku.

„Nemáme důvod ho přeskakovat. V roce 2003 nám vytrhli trn z paty. Mistrovství světa se tehdy mělo konat u nás, ale O2 arena nebyla hotová, tak Finové pořadatelství převzali. My nechceme kandidovat dřív, než na nás v uvozovkách přijde řada,“ pokračoval Urban.

I potřetí by se turnaj velmi pravděpodobně konal v Praze a v Ostravě. „Máte jednu hokejovou zemi, která je poměrně malá. Pokud se podaří umístit český tým do Prahy a Slovensko poblíž hranic, budete mít dva domácí týmy. Abyste vyprodávali zápasy a byli úspěšní, tak je potřebujete, aby byli lidi ochotní zaplatit na naše poměry velké peníze. Ceny vstupenek dramaticky měnit nechceme. Věříme, že to bylo při posledním šampionátu odhadnuto správně.“

Pro Ostravu hraje také kapacita haly. „V Praze to být musí, protože 70 až 80 procent příjmů jde ze vstupného, na které jste odkázáni. Když se v tuto chvíli podívat na haly na Moravě a ve Slezsku, vychází z toho nejlépe Ostrava.“ Pořadatel musí navíc počítat s tím, že necelé tři tisíce sedaček z celkové kapacity zaberou blokace IIHF, místa pro novináře, kamery a podobně.

Kandidatura navíc přináší další náročná jednání a administrativu. „Musíte podat oficiální žádost, kde specifikujete města, kde se bude turnaj konat. Musíte specifikovat také hotely pro mužstva, měly byste mít podepsané smlouvy o smlouvě budoucí s hotely i arénami, což je pět let dopředu složité. Dá se to řešit i jinak, ale takové jsou požadavky. Navíc musíte zaplatit kauci a podepsat kontrakt s IIHF,“ přiblížil celý proces generální sekretář ČSLH.

