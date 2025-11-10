Jumbo Joe perlil, Mogilnyj nepřijel. Hockey Hall of Fame má osm nových členů
Joe Thornton hrál v NHL bezmála čtvrt století a v roce 2006 se stal prvním a jediným hráčem, který získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče v sezoně, kdy ho vyměnili do jiného klubu. Zdeno Chára byl se svými 206 centimetry nejvyšším hráčem v lize, sehrál v ní přes 1 600 zápasů a vybojoval Stanley Cup, přestože v mládí málem skončil s hokejem. Duncan Keith patřil k pilířům dynastie Chicaga, která triumfovala v Poháru třikrát během šesti let. Tahle svatá trojice byla s dalšími pěti osobnostmi uvedena do Hockey Hall of Fame v Torontu.
Horkým tématem před pondělním ceremoniálem byla neúčast Alexandra Mogilného. Zvlášť poté, co se mnoho příznivců a zastánců výtečného střelce v médiích i hokejových kruzích tolik zasazovalo o jeho kandidaturu a přijetí. První významný ruský přeběhlík, který emigroval v roce 1989, se slavnosti osobně nezúčastnil. Prsten s drahokamy a sako se znakem Síně slávy si osobně nevyzvedl. Poslal však předem nahraný záznam svého poselství.
Mogilnyj byl vždycky vnímán jako podivín. V roce 2003 se nezúčastnil předávání cen NHL, protože si moc nepovažoval Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče ligy, kterou mu tehdy udělili. Nikdo si nebyl úplně jistý, zda jeho absenci v Hockey Hall of Fame nezpůsobily problémy s cestováním z Ruska, politickými potížemi v napjatých časech, nebo zaneprázdnění povinnostmi prezidenta klubu KHL Amur Chabarovsk. Nebo jestli jde o další příklad jeho příznačného smyslu pro neplechu.
K podobným případům dochází zřídka. Před třemi lety se do Toronta nedostavila finská hvězda ženského hokeje Riikka Sallinenová.
„Neznáme přesný důvod, kromě toho, že řekl, že to nestihne,“ uvedl k Mogilnému prezident Hockey Hall of Fame a bývalý útočník Mike Gartner. „V jeho životě se momentálně děje hodně změn. Moc jsme na něj netlačili. Lidé s ním mluvili a on jim sdělil, že to nestihne. Ale je velmi vděčný, že byl přijat. Viděli jsme Alexův proslov. Je opravdu velmi dobrý. Moc si považuje, že se dostal tam, kde je,“ řekl.
Jumbo Joe plakal
Novými členy Hockey Hall of Fame se letos v hráčské kategorii kromě Mogilného stali Joe Thornton, Duncan Keith, Zdeno Chára, Jennifer Botterillová a Brianna Deckerová. Jako funkcionáři byli přijati Jack Parker a Danièle Sauvageauová. Mentorem této trenérky a manažerky v PWHL byl člen Síně slávy kouč Pat Burns, stejně jako ona původním povoláním policista.
Jack Parker čtyřicet let úspěšně vedl celek Bostonské univerzity a patřil mezi kandidáty na místo kouče USA před olympiádou v Lake Placid 1980, kterou američtí studenti zázračně vyhráli. „Osm z deseti členů výběrové komise bylo z Minnesoty, kde působil Herb Brooks. Bylo mi jasné, že tu práci nedostanu. Rozhodli se však správně. Tohle by dokázal málokdo,“ uznal.
Joe Thornton začínal jako jednička draftu v Bostonu, patnáct z 24 sezon strávil v San Jose, hrál taky v Torontu a končil na Floridě. Přezdívku „Jumbo Joe“ dostal podle slona Jumba ze slavného cirkusu Barnum & Bailey, jenž má sochu v Thorntově rodném St. Thomasu v kanadském Ontariu. Prožil barvitou kariéru, plnou gólů a hlavně skvělých nahrávek a taky humoru. Měl charisma, nikdy nenudil. V sezoně 2015/16 si nechal narůst mohutný plnovous. „Kočka ho miluje, manželka tolik ne,“ perlil během finále play off o Stanley Cup, v němž tehdy Sharks padli s Pittsburghem.
Když mu v červnu poprvé oznámili, že bude přijat do Síně slávy, právě procházel bezpečnostní kontrolou na letišti v Arizoně. „Zazvonil mi telefon, viděl jsem, že volá Toronto. Zrovna mi prohlíželi zavazadla, ale řekl jsem si, že to zvednu,“ vzpomínal. Volal Ron Francis, šéf výběrové komise, a odstupující předseda Lanny McDonald. „Sakra, Rone! Bože můj. Třesu se. Díky, kluci. Neuvěřitelné!“ sypal ze sebe Thornton radostně. „Potom jsem se rozplakal a lidi na letišti nechápali, co se s tím chlapem děje,“ přiznal s odstupem.
Jeho manželka je Švýcarka. Potkali se v Davosu, když tam „Jumbo Joe“ hrál během výluky v roce 2004. Do země létá s rodinou na vánoční svátky. Už se objevily spekulace, zda nepovede kanadský tým na Spenglerově poháru. „Na dovolené se věnuju spíš lyžování,“ žertoval Thornton. „Možná se půjdu podívat na kluky, jak hrají, zajdu na zápas. Ale pokud mě opravdu chtějí, budu ve švýcarských Alpách,“ dodal Jumbo Joe.
Noví členové Hockey Hall of Fame
Hráčská kategorie
Jennifer Botterillová
útočnice
Kanada
Brianna Deckerová
útočnice
USA
Zdeno Chára
obránce
Slovensko
Duncan Keith
obránce
Kanada
Alexander Mogilnyj
útočník
Rusko
Joe Thornton
útočník
Kanada
Funkcionáři
Jack Parker
trenér
USA
Danièle Sauvageauová
trenérka, manažerka
Kanada