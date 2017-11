Mrzutý střelec Kubalík po Rusech: Chvílemi si s námi dělali, co chtěli

PŘÍMO Z HELSINEK | Všechno na levačku. Dominik Kubalík se sice proti Rusku zase trefil, ale porážka 2:5 byla ještě mírná proti tomu, co se na ledě dělo. „Rusové líp bruslili, hráli na puku a byli silní. Dá se říct, že my jsme se jim nevyrovnali v ničem. Proto byl takový výsledek. Nebylo to z naší strany ono. Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme chtěli hrát úplně jinak,“ byl nespokojený útočník.

Jak jste chtěli hrát?

„Vletět na ně, být silní a hrát tak, aby to pro ně proti nám bylo těžké. Ale bylo to místo toho pro ně docela lehké utkání, protože si s námi dělali chvílemi, co chtěli.“

Uklidnil Rusko první gól?

„Vždycky, když dáte gól hned na začátku, trošku to z vás spadne, ale nemyslím si, že to byl zase až tak důležitý moment. Asi jim pomohl, protože měli včerejší zápas v nohách, ale my s tím mohli pořád ještě něco udělat. Jenže jsme se na nic nezmohli a nepřinutili je vůbec k chybám.“

Vůbec jste soupeře nevyhodili z jeho rytmu.

„To je pravda, říkali jsme si, jak potřebujeme jít do vedení, protože Rusové pak hrají hodně sami na sebe. Ale nepovedlo se to. Oni si to tam moc pěkně dávali. Z naší strany špatný zápas.“

Když jste dával na 1:3, věřili jste si, že se všechno zlomí?

„Říkali jsme si, že to je gól, který nás vrátí do zápasu, ale nebylo tomu tak. Doufali jsme v to, ale nakonec se to odvíjelo, jak se to odvíjelo.“

Kdybyste měl jmenovat nějaký pozitivní moment turnaje, zvítězí přesilovky?

„Asi byly naším největším pozitivem, ale my se prostě musíme prosazovat i při hře pět na pět. A musíme mít hlavně také dobrá oslabení. Využití přesilovek je hezké, ale musíme dávat góly i při hře pět na pět, v níž jsme dali jediný gól.“

Kazí tahle turnajová tečka hodně olympijskou náladu?

„Něco jsme si k tomu v kabině řekli, nebylo to ono. Všichni víme, o co hrajeme. Nikdo z nás nechtěl hrát s Rusákama takový nepovedený zápas, ale stalo se. Myslím, že se určitě zlepšíme. Byla to první akce, na druhé už musíme být lepší a já věřím, že se zase posuneme dál a bude to vypadat jinak.“