Sparta doma zase padla. Strašně se nadřeme na gól, nechápe Klimek

Jak málo stačí k proměně. Během jednoho týdne se z rozjeté Sparty stal tým, který neumí dát gól. Před svátky válec, teď bezradnost. Sparťané po prohře s Chomutovem před zraky více než osmi tisíc diváků v O2 areně prohráli se Zlínem 0:3 a za nic se neschovávali. „Zlín nám předvedl to, co chceme hrát my,“ přiznal útočník Lukáš Klimek.

Jak se vám hodnotí zápas, ve kterém jste se skoro nemohli dostat ani do pořádné šance?

„Těžko. Tenhle zápas nám nevyšel, stejně jako s Chomutovem...“

Proč?

„Říkáme si, že se musíme tlačit do branky, aby brankář neviděl. My dnes šance měli, bohužel jsme je neproměnili. Důraz v šancích, v prostoru kolem branky není takový, jaký má být. Proto se nám to neodráží. Však Zlín nám předvedl, co chceme hrát my. První tečovaná střela, gól.“

Jedna věc je dostat gól po teči, jenže další dva jste si nechali dát sami důrazem Pavla Kubiše, který puk pokaždé dotlačil k tyči zpoza branky…

„Nějak to tam dosekal, dorval. Tomu musíme zabránit. Před naší i jejich brankou musíme soupeře předčít, to se nám nepovedlo. Proto jsme prohráli.“

Byl velkou překážkou brankář Libor Kašík, nebo to bylo vyloženě o vašem útoku?

„Připravovali jsme se na něj a chytal výborně. My jsme ale měli se šancemi naložit líp.“

Viditelně vás to sráží. Sparta před Vánocemi a Sparta teď, to je rozdíl...

„Asi jo no. Vždycky nás nakopne gól, a na ten se teď hrozně natrápíme. Byly to jen dva zápasy, musíme se z toho poučit a hodit to za hlavu.“