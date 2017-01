Růžička dal Kometě hattrick. Druhý gól byl jak od Messiho, řekl

Téměř dva týdny stonal. Chřipka ho skolila. Vladimír Růžička poprvé v novém roce nastoupil v pátek proti brněnské Kometě a skolil ji třemi góly, byl to jeho první hattrick v extraligové kariéře. V 27 letech. „Jsem za něj strašně rád,“ netajil se. Zvlášť poté, co jeho třígólový příspěvek přispěl k výhře Chomutova 6:3 nad silným sokem.

Už v deváté minutě jste měl na kontě dva góly. Myslel jste na hattrick?

„Abych řekl pravdu, tak docela ano. V extralize jsem ho ještě nedal, tak jsem se do třetí branky tlačil. Hlavní jsou tři body pro tým a tohle je taková třešnička. Super zážitek.“

Ale šancí bylo tak na pět gólů…

„To ano. Šancí bylo dost. Velké byly dvě ve druhé třetině a trochu jsem si nadával, že jsem je neproměnil. A to hlavně proto, že skóre bylo na vážkách. Ale naštěstí se povedlo vyhrát a tu třetí branku jsem taky dal.“

Od konce prosince jste nehrál, byl jste hodně nažhavený?

„Byl. Měl jsem chřipku, byl jsem úplně hotovej, ale jak jsem se vrátil, tak jsem pořádně potrénoval s naším kondičním trenérem Švehlíkem (Petrem Švehlou) a nakonec jsem se cítil dobře. I když před zápasem jsem obavy trochu měl.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Kometa Brno: Růžička parádně dorazil za Vejmelku, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Ale mít v desáté minutě dvě branky, to je slušný rozjezd.

„Tak hlavně ten druhý gól byla velká náhoda. Plácnul jsem do toho a gólmana to přelobovalo, bylo to jako od Messiho. Popravdě jsem to tak ani nechtěl, ale počítá se, jsem za něj rád.“

Puk vám spoluhráči s masérem schovali. Kam si ho vystavíte?

„Nevím. Někam asi jo, ale až na tom bude prach, tak ho hodím do šuplíku. (smích)“

Co se vůbec s vámi děje? Prožíváte asi nejlepší sezonu v kariéře.

„Fyzicky se cítím asi nejlépe, co jsem se kdy cítil. Velmi dobrou práci s námi odvádí právě kondiční kouč. Sedí mi, když se mi věnuje individuálně, říká mi, co dělám dobře, co špatně a tak. Cítím se dobře. A výborně je na tom celý tým.“