Dočkal o Spartě i životě po kariéře: Návrat na Letnou v nějaké roli? Určitě ne

Druhou velkou vášní Bořka Dočkala, autora sedmi reprezentačních branek, je nyní také padel – raketový sport, který propojuje pravidla tenisu a squashe. Na víkendovém mistrovství republiky se dokonce představí v jednom exhibičním zápase. „Pravidelně jsem začal hrát až po konci kariéry, což znamená zhruba před třemi lety. Začalo mě to bavit od úplně prvního momentu,“ líčil o své velké sportovní vášni. Pak se řeč stočila k fotbalu.

Jak vnímáte sezonu Sparty, která skončila bez trofeje a na čtvrtém místě tabulky?

„Kádr se v posledních letech hodně proměnil, takže už tam nezůstává moc kluků, se kterými jsem hrával já. Jsem už opravdu jen pozorovatel. V českém fotbale zůstává Sparta asi jediným klubem, který pořád ještě opravdu sleduju.“

Vyrazíte někdy třeba ještě na zápas na Letnou?

„Ano, chodím. Ne sice úplně pravidelně a už si víkendy nestavím podle toho, kdy hraje Sparta, ale když jsme zrovna v Praze a vychází mi to, jdu se moc rád podívat.“

Jak moc jste prožíval neúspěchy v uplynulé sezoně?

„Asi každý, kdo fandí Spartě a je zvyklý na velké úspěchy, musel být zklamaný. Ke sportu a k fotbalu tohle ale patří. Nebyla to povedená sezona, ale teď je hlavně důležité, aby to v klubu nezanechalo nějaké větší a trvalejší škody, a aby se Sparta vrátila zpátky nahoru.“

Vy jste v kariéře určitě taky zažil pár horších sezon, ale byl jste někdy až takhle dole?

„V rámci Sparty vlastně asi ne. Ani si nevybavuju, že bych někdy skončil hůř než na druhém místě. Když to ale budu brát napříč celou fotbalovou kariérou, určitě jsem zažil i horší ročníky.“

Sparta aktuálně hledá trenéra a v klubu určitě může dojít i k dalším změnám. Dokážete si představit variantu, že byste se do nějaké role v klubu vrátil?

„Určitě ne. Nikdo mi nic nenabízí a sleduju to opravdu jenom zpovzdálí. Ani nefunguju tak, že bych obvolával svoje známé z klubu a snažil se od nich zjistit nějaké novinky. Věřím, že varianty byly předvybrané už dlouho dopředu a že Sparta zvolí nejlepší možné dlouhodobé řešení.“

V jaké oblasti se aktuálně realizujete? Jde o projekt health club Day 1, na kterém se podílíte už delší dobu?

„Momentálně určitě. Je to moje priorita, které jsem se věnoval od konce kariéry, a od března jsme ji začali spouštět. Teď si vyžaduje mou aktivní účast a já se moc rád zapojím, protože mě to baví a je to aktuálně ta věc, kterou řeším na denní bázi.“

Pro koho je health club určený?

„Snažíme se v něm spojit věci jako sportovní výkon, péči o zdraví a dlouhověkost. Chtěli jsme vybudovat zázemí, kde se profesionální sportovec může zavřít a postarat se tam o svůj kompletní tréninkový plán, nebo v případě zranění i plně rehabilitovat. Zároveň se snažíme vytvořit podmínky i pro běžné lidi, co prostě jen chtějí úplně normálně sportovat či regenerovat. Už teď máme spoustu profesionálních sportovců.“

Jaká je v tomto projektu tedy vaše konkrétní role?

„Jsem v podstatě investor a stál jsem u zrodu celé téhle myšlenky. Spoustu věcí jsme potom delegovali na kompetentní lidi. Teď se snažím ovlivňovat celý proces, abychom neuhnuli od naší původní idey.“