Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko našlo kouče v druhé lize, mladý stoper pro Spartu

Dřívější informace iSportu se potvrdily. Vedení Baníku dotáhlo první letní posilu, kterou se stává záložník Christian Frýdek. Ofenzivně laděný středopolař po konci v Liberci podepsal v Ostravě tříletý kontrakt s možností opce. „Zapadá nám do celkové strategie. A to jak svou typologií do způsobu hry, tak také charakterově do kabiny. Jako další plus považuji i jeho univerzálnost a možnost využití na několika pozicích,“ uvedl sportovní šéf Luděk Mikloško pro klubový web.