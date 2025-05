Kovařík: Končím. I kvůli valné hromadě a nepřijatelným praktikám. Co ho nebavilo?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

V roce 2015 byl rozhodčí Tomáš Kovařík jedním z prvních, kdo se postavil Romanu Berbrovi. Dočkal se za to od tehdejšího místopředsedy žaloby a několik let chodil po soudech. Po změně poměrů začal působit jako delegát. Až do valné hromady. Více k volbě vedení FAČR čtěte ZDE>>>