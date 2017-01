Řepík se trefil proti svým. Na začátku zápasu to bylo zvláštní, přiznal

Nebylo zvláštní, když Tygra na dresu vidíte na druhé straně?

„Na začátku to docela zvláštní bylo, znám 95 procent kluků, vyhráli jsme spolu titul. Ale po prvním střídání už to bylo v klidu. Snažil jsem se soustředit na sebe, abychom udělali dobrý výsledek.“

Soustředil jste se docela dobře, hned v 6. minutě gól, to je slušná práce.

„Taky to ze mě všechno spadlo. Už jsem se potřeboval trefit, sedm zápasů nic. Nebylo to úplně příjemné. Jsem rád, že to konečně vyšlo.“

Liberečtí fanoušci před zápasem skandovali vaše jméno. Nebál jste se jejich reakce, když jste se z Ruska nevrátil pod Ještěd?

„No, moc jsem nevěděl, co mám čekat. Ale potěšilo mě to a hodně. Chtěl bych jim za to poděkovat.“

VIDEO: Podívejte se na Řepíkův gól:

Sparta - Liberec: Michal Řepík přivítal "svůj" tým v O2 aréně, 1:0

Tyhle dva týmy se od finále dvakrát nemusí. Bylo snadné se přehodit na druhou barvu a nemít rád Liberec?

„Nebyl to pro mě úplně snadný zápas. Ale hraju tady, za Spartu. Snažil jsem se Liberec porazit. Měl jsem motivaci, chtěl jsem se ukázat a pomoci, abychom vyhráli.“

Hrál jste na křídle vedle Hlinky s Vránou. S nimi je hokej zábava, co?

„Oni hrají skvěle. Co je trenéři dali dohromady, jsou výborní. Hlavně jsem jim to nechtěl kazit a snažil se zapojovat do jejich kombinace. Myslím, že jsme měli docela dost šancí. Lehce jsme se bavili o tom, jak to hrát. Nebylo to snad úplně špatné, ale doufám, že to bude ještě lepší.“

Vedli jste 2:0, proč pak přišly komplikace?

„Liberec má výborný tým, vedou tabulku, byl to těžký zápas. Při tom náskoku jsme udělali dvě chyby, oni srovnali a skočili do vedení. Dva góly nám tam padly jak přes kopírák. Udělali jsme hrubky. Čtyři sekundy před koncem třetiny dostat gól, to se stávat nesmí. A tohle jsou přesně zápasy, které přijdou v play off, my se musíme zlepšit. Zaplaťpánbůh, že nám tam ten odraz spadl, srovnali jsme před koncem a v nájezdech vyhráli.“

Tenhle zápas už měl grády, jako kdyby šlo o finále. Souhlasíte?

„Jo, byly tam emoce, připomínalo to play off. V Lize mistrů hrajeme s těžkými soupeři, potřebujeme sbírat body i v extralize. Pro nás je všechno jako play off.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:50. Řepík, 24:51. Deveaux, 58:00. Kumstát, . P. Vrána Hosté: 29:37. Svačina, 39:56. J. Vlach, 49:02. P. Jelínek Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Eminger, Kalina, Švrček, Nedomlel, Gernát, Piskáček – Řepík, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Deveaux, Klimek, Forman – Ihnačák, Pech, Kumstát (A) – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Will (Lašák) – Ševc (A), R. Šimek, Vitásek, Jánošík, Derner, Pyrochta, Plutnar – Svačina, P. Jelínek, Ordoš – Valský, Bulíř, Radivojevič (C) – J. Stránský, Bližňák, Bartovič – Lakatoš, Vantuch, J. Vlach.