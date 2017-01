Bezchybný Bartošák ničil Hradec: Ale žádné moje nuly to nejsou

Když jste nastoupili proti Hradci minule, za 10 minut vedl 4:0, vy jste brzy střídal. Co se od téhle zkušenosti tak změnilo?

„Vrátili jsme se k naší obranné hře. Stejně jako minule se Spartou jsme to ubojovali poctivě odzadu. Minule nám to s Hradcem moc nevyšlo, dělali jsme vzadu chyby a my s Danem (Dolejšem) jsme kluky taky moc nepodrželi. Za dnešek si ale celý tým zaslouží velkou pochvalu za to, co předváděl směrem dozadu.“

Hradec dominoval hlavně v první třetině. Bylo vám v nějaký moment hodně úzko?

„Pár šancí tam bylo, ale my je ubránili. Ani si nevybavím nějakou nejnebezpečnější chvíli. Bylo dobře, že jsme udrželi vyrovnaný stav, od toho jsme se pak dál odrazili.“

Bylo pak znát, že Hradec po první třetině trochu vypadl z role a vy jste se jim dostali do hlavy?

„Vidím to taky tak. Párkrát se neprosadili a postupně začali víc a víc vymýšlet. Když byla šance, řešili ji přihrávkou místo střely. To se jim nakonec vymstilo. Díky tomu, jakou jsme hráli super obranu, byli nakonec bezradní.“

Minule jste vychytal Spartu, teď Hradec. Oba vám nedali gól. Zvedají takové výkony hodně sebevědomí?

„Já si hlavně nemyslím, že by to byly moje nuly, jsou to naše nuly, zasloužil se o ně každý z nás. Zvedne nám sebevědomí, že dovedeme porazit tak silné soupeře, jakými jsou Sparta a Hradec, hrajeme výbornou obranu a vyvarujeme se průserů vzadu.“

Myslím, že to jsou vaše nuly a vy jste až zbytečně skromný...

„No ale ode mě to teď nejsou žádné velké výkony. (usměje se)

Ne?

„Ne, takhle bych chtěl chytat stabilně. Jsem od toho, abych zlikvidoval co nejvíc střel. Kluci mi strašně pomáhají, moc dobře vím, že bez nich by čistá konta nebyla.“

S takovou fazonou by ale v pondělí klidně mohla dorazit pozvánka na Švédské hry. Přijde?

„A víte, že vůbec nevím? (usměje se) S nikým jsem tohle neřešil, nechám to plynout. Jestli ano, budu rád a když ne? Svět se nezboří. Teď se hlavně soustředím na to, abych pomohl Vítkovicím v lize, ať sbíráme body a stoupáme tabulkou.“

Ale bylo by velké lákadlo svoji kariéru zase posunout o kousek výš a vyzkoušet si nějaké utkání za dospělý nároďák, ne?

„Bylo, rád bych si tam jednou zachytal, byl bych hodně vděčný a trochu by mi to zvedlo sebevědomí. Ale jestli to nevyjde, hlavu klopit opravdu nebudu, život půjde dál.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 31:06. Hrbas, 42:58. Tybor Sestavy Domácí: Rybár (Kacetl) – Pláněk, Vydarený (A), Gregorc, Čáp, Štajnoch, Newton, Plášil – Jarůšek, Červený (A), Šimánek – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Köhler, Dragoun, Picard – R. Pavlík, T. Knotek, Kopta – J. Dvořák. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk (A), D. Krenželok – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Tomi, Stastny, Olesz (C) – Vandas, E. Němec, Kucsera – Kurovský, Illéš, Szturc – P. Zdráhal.